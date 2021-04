ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU. De nombreux acteurs, youtubeurs, humoristes et chanteurs ont rejoint le casting d'Astérix et Obélix : L'empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet.

Sommaire Synopsis

Casting

Date

[Mis à jour le 8 avril 2020 à 14h32] Si la date de sortie d'Astérix et Obélix : L'empire du Milieu reste méconnue en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le casting complet a enfin été dévoilé sur les réseaux sociaux. On savait déjà que Guillaume Canet et Gilles Lellouche allaient incarner les deux Gaulois dans le long-métrage, mis en scène par le premier. Nous avons désormais la confirmation du reste du casting, qui promet d'être très éclectique. Marion Cotillard incarnera Cléopâtre, tandis que Vincent Cassel sera César. Pierre Richard va endosser le rôle de Panoramix, et Angèle celui de Falbala. Surprise, le footballeur Zlatan Ibrahimovic aura un rôle dans le film, sous les traits d'Antivirus.

Dans le reste du casting du prochain film Astérix et Obélix, on retrouve Philippe Katerine dans le rôle du barde Assurancetourix, tandis que Vincent Desagnat sera Perfidus. Les Youtubeurs McFly et Carlito seront Radius et Cubitus. Du côté des Gaulois, nous retrouverons l'humoriste Jérôme Commandeur dans le rôle d'Abraracourcix, Jason Chicandier dans la peau d'Ordralfabétix, et Orelsan dans celui de Titanix. Audrey Lamy jouera Bonemine, José Garcia Biopix, Manu Payet sera Ri Qi Qi, Laura Flepin jouera Carioca, Ramzy Bedia portera le nom d'Epidemaïs et Mathieu Chedid sera Remix. P

our l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée. pour Astérix et Obélix : L'empire du Milieu. A l'origine, ce nouveau long-métrage centré sur les aventures des deux Gaulois était prévu pour sortir en 2021 et tourné en Chine, mais la crise sanitaire liée au coronavirus a contrarié les plans. A noter également que ce nouveau film n'est pas une adaptation d'un album de Goscinny et Uderzo déjà publié. Le scénario est entièrement imaginé par Philippe Mechelen et Julien Hervé. Ces derniers sont des habitués de la comédie puisqu'ils ont travaillé dans Les guignols de l'info, et sur les films des Tuches. De son côté, Guillaume Canet aidera pour les dialogues pour ces premières aventures chinoises du duo gaulois.

Tout savoir sur Astérix et obélix : l'empire du milieu

Le synopsis - Astérix et Obélix L'Empire du Milieu n'a pour l'instant pas de synopsis officiel. Seul son titre nous renseigne sur le lieu où devrait logiquement se dérouler l'action de ce nouveau film : les Gaulois devraient se retrouver pour la première fois en Chine dans un scénario inédit non-adapté des albums d'Albert Uderzo et René Goscinny. On sait en revanche que Guillaume Canet jouera le rôle d'Astérix tandis que Gilles Lellouche campera Obélix.

Gérard Depardieu reprendra-t-il son rôle d'Obélix ? A qui fera-t-on appel pour Astérix ? Christian Clavier ? Edouard Baer ? Clovis Cornillac ? Quelqu'un d'autre ? C'est sur le compte Instagram officiel de Guillaume Canet qu'a été fait l'annonce. Avec deux clichés publiés successivement, l'acteur et réalisateur a présenté ses versions d'Astérix et d'Obélix tout d'abord de dos puis de face. Et il s'avère que c'est Guillaume Canet qui jouera le rôle d'Astérix dans L'empire du Milieu tandis que son ami Gilles Lellouche incarnera Obélix ! Voici la première image du duo ci-dessous.

Aucune date de sortie n'a encore été officiellement avancée pour les aventures chinoises d'Astérix et Obélix. Le tournage de L'empire du Milieu devait débuter au printemps 2020 en France avant des prises de vue prévues en septembre en Chine, mais la crise sanitaire liée au coronavirus a probablement bousculé les plans de la production, sans qu'aucune annonce n'ait été faite.

Quel budget pour le film ?

Un article de Variety publié le 18 janvier annonce qu'Astérix et Obélix : L'empire du Milieu devrait avoir un budget de production de 65 millions d'euros. Le film sera par ailleurs co-produit par des investisseurs chinois. Le budget, dans les clous des précédents films Astérix et Obélix, devrait permettre, comme l'annonce le producteur Alain Attal dans le magazine américain, de "construire un village, de mettre en scène des batailles gigantesques avec beaucoup de figurants, mais aussi d'avoir beaucoup d'effets spéciaux et, bien sûr, un casting d'acteurs très en vue et quelques caméos".

