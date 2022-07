BELLE EQUIPE FILM. Le film "Une belle équipe" suit une équipe de football féminin. Les actrices ont suivi l'entraînement d'un coach spécialisé, tandis que les matchs étaient minutieusement chorégraphiés.

[Mis à jour le 17 juillet 2022 à 20h40] Une belle équipe est un film de Mohamed Hamidi diffusé sur France 2 ce dimanche 17 juillet 2022. On y suit une équipe féminine de football, entraînée par un homme (Kad Merad). A l'exception de Sabrina Ouazani, les autres actrices au casting du film n'avaient pas d'expérience dans ce domaine sportif. Pour pouvoir tourner les séquences de matchs et d'entraînement, elles ont été entraînées par l'ancienne joueuse des Bleues, Aurélie Meynard. Chacune des comédiennes a suivi un coaching ciblé pendant plusieurs mois.

En plus de l'entraînement des actrices, le réalisateur de Une belle équipe a dû imaginer les chorégraphies de matchs et travailler chacune des actions. "Sur le terrain pendant le tournage, nous avions aussi Corine Petit, qui joue dans le film, se souvient Mohamed Hamidi auprès d'Allociné. Avec Aurélie, elles ont préparé le groupe de filles à aborder chaque match avec les garçons qui, eux aussi, ont travaillé chaque action. Leurs journées étaient très longues car en plus du tournage elles avaient des entraînements quasi quotidiens." Un travail qui s'est avéré payant à l'écran !

Synopsis - L'équipe de foot de Clourrières est privée de terminer la saison après l'éclatement d'une bagarre qui a mal tournée. Fragilisé, le club est au bord de la faillite. L'entraîneur ne voit qu'une solution pour le maintenir à flot : former une nouvelle équipe constituée uniquement de femmes. Une décision accueillie avec scepticisme. Ce retournement de situation inattendu bouscule les codes préétablis et transforme de manière radicale le quotidien des familles de Clourrières. L'issue du championnat ainsi que l'avenir de ce petit club du Nord repose désormais sur les épaules de ces footballeuses ...