SOUL - Nouvelle journée, nouveau report pour un blockbuster américain. Cette fois, c'est au tour de Soul, le prochain film d'animation Pixar de changer de date.

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 9h52] La pandémie de coronavirus n'a pas fini d'impacter le calendrier des sorties cinéma. Dans une nouvelle tentative de sauver son catalogue d'une sortie détériorée par les conditions sanitaires, Disney vient d'annoncer le report de Soul, le nouveau film d'animation du studio Pixar, au 25 décembre 2020. Particularité de taille, le long-métrage ne sortira pas en salles mais directement sur Disney+, la plateforme de streaming par abonnement du géant du divertissement mondial. A noter que, contrairement à Mulan au mois de septembre dernier, le film sera disponible à tous les abonnés de Disney++ sans frais supplémentaire. A ce stade, Disney France n'a pas encore communiqué sur d'éventuelles particularités de diffusion pour l'Hexagone, comme ça avait été le cas pour Mulan, toujours attendu sur Disney+ en France le 4 décembre 2020.

Pour rappel, Soul suit le personnage de Joe Gardner, un professeur de musique passionné de jazz. Alors que son rêve de devenir musicien professionnel s'apprête à se réaliser, Joe est victime d'un malencontreux accident qui l'emmène dans un univers fantastique où il va devoir réfléchir à sa propre existence et à qui il est en tant qu'être humain. Après En Avant sorti le 4 mars dernier, Soul est le second projet Pixar prévu pour l'année 2020. Il s'agit de deux scénarios originaux qui suivent deux suites attendues : Les Indestructibles 2 et Toy Story 4, Pixar ayant récemment annoncé mettre, un temps du moins, de côté les suites pour se recentrer sur des productions de scénarios originaux. Dans sa bande-annonce, le protagoniste de Soul nous propose de répondre à une question : "Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre ?"

En savoir plus

Synopsis - Professeur de musique au collège, Joe Gardner a toujours voulu devenir musicien de jazz professionnel. Mais lorsque son rêve est sur le point de se réaliser, Joe est happé dans un monde fantastique à la suite d'un accident. Dans cet endroit mystique où vivent les âmes, il va s'interroger sur son existence et son identité.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La bande-annonce de Soul est jazzy à souhait : elle nous présente la vie de Joe à New York mais aussi sa transition dans le monde mystique des âmes, ce qui n'est pas sans rappeler Coco et le passage dans le monde des morts. Découvrez la bande-annonce de Soul ci-dessous.

Soul - Sortie Cinéma le 25 décembre 2020 sur Disney+