DUCOBU. Dans le troisième épisode des aventures de Ducobu, les fans de la franchise peuvent découvrir Mathys Gros pour la première fois dans le rôle du célèbre cancre.

[Mis à jour le 24 juillet 2022 à 20h30] Ducobu a eu droit à plusieurs adaptations sur grand écran. Pourtant, l'acteur a constamment changé au fil des adaptations. Après Vincent Claude et François Viette, c'est au tour de Mathys Gros de se fondre dans le rôle du célèbre cancre pour ce troisième film. Ce jeune acteur vient de Provence : ses parents ne font pas partie du monde du cinéma et c'est donc la première fois qu'il se soumet aux projecteurs du septième art.

Pour Ducobu 3, Elie Semoun l'admet : dès le moment où il a vu Mathys Gros lors des castings, il est persuadé d'avoir trouvé son Ducobu. "Mathys est arrivé, c'était quasiment le dernier jour, et j'ai craqué sur lui. Je trouve que physiquement il est tellement Ducobu, c'est fou !" confie l'acteur et réalisateur dans les colonnes de Télé-Loisirs. Lorsque le jeune adolescent a appris le rôle, il était "au centre équestre", se souvient-il au micro de RTL. "J'ai commencé à courir dans tous les sens. Alors j'ai failli tuer un cavalier mais j'étais tellement content, c'est comme une canette de soda qu'on ouvre et qui explose". Un jeune acteur qui promet de séduire le public dans le rôle de ce cancre attachant.

Synopsis - Cette année, l'instituteur Latouche enrage d'avoir à nouveau Dubocu, tricheur invétéré et éternel redoublant. Celui-ci a de la concurrence cette année avec TGV, un autre élève fraîchement arrivé et qui utilise de lunettes high tech lui donnant toutes les réponses. Cela embête bien Dubocu mais il a trouvé un moyen de briller à nouveau. Alors qu'il chante comme une casserole, il veut gagner un concours de chant et pour ce faire, s'associe à un expert en triche. Il veut remporter la mise pour donner la récompense à l'école Saint-Potache, au bord du gouffre. Mais l'instituteur Latouche sent l'entourloupe et va tout faire pour le démasquer..