Après Venom et la dernière trilogie Spider-Man, Sony poursuit le développement de son univers de super-héros avec Morbius, sorti le 30 mars. Faut-il rester après le générique pour découvrir une ou plusieurs scènes bonus ?

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 10h24] C'est une des questions qui se posent à chaque sortie de films de super-héros au cinéma : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ? C'est une habitude qui s'est démocratisée avec les films de l'univers Marvel au cinéma. Depuis, on en voit un peu partout dans les films d'action. Morbius ne déroge pas à la règle. Le film de Daniel Espinosa comporte non pas une mais deux scènes post-générique. Une au début et une à la fin. Sans trop en révéler ni spoiler quoi que ce soit, ces deux scènes concernent un personnage spécifique de l'univers de Spider-Man qui indique plus ou moins la direction que prendront les futurs films de la franchise par la suite. Si votre intérêt est piqué au vif, il faudra donc rester dans la salle jusqu'à la fin du générique !

Synopsis de Morbius - Chimiste récompensé d'un Prix Nobel, Michael Morbius est atteint d'une maladie rare du sang. Alors qu'il tente tout pour survivre, il découvre une solution à base de sang de chauve-souris qui lui confère des capacités surhumaines : rapidité, force... Seul problème, il est sujet à une très forte soif de sang.

La première bande-annonce de Morbius, dévoilée le 13 janvier 2020, présente le personnage de Morbius et ses origines. Le final du trailer semble également annoncer que Morbius se situe dans le même univers que Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home puisqu'on y voit Michael Keaton, qui jouait le rôle du Vautour dans le premier film Spider-Man avec Tom Holland. Ce film étant relié au Marvel Cinematic Universe, peut-on imaginer que Morbius le soit également ? Et, à terme, Venom sera-t-il lui aussi connecté aux autres films Marvel ?

Côté casting, c'est Jared Leto (Requiem for a dream, Suicide Squad) qui a été choisi pour jouer le rôle de Michael Morbius. Spécialiste des transformations physiques, l'acteur semble avoir mis à contribution son corps pour obtenir une apparence chétive digne de la maladie de Michael Morbius puis pour prendre beaucoup de muscles une fois celui-ci transformé en surhomme. Leto est entouré de Jared Harris, Adria Arjona et Matt Smith pour ce premier film Morbius dans lequel Michael Keaton semble faire au moins une apparition.