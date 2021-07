FILM KAAMELOTT. Les pré-ventes pour les séances en avant-première de Kaamelott, le premier volet sont ouvertes ! L'occasion pour tous les fans de la saga de s'assurer de voir le film le plus tôt possible. Voici comment réserver vos places.

[Mis à jour le 13 juillet 2021 à 10h39] Le 12 juillet à 20 heures, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires pour les salles de cinéma. A partir du 21 juillet 2021, les cinéphiles devront obligatoirement présenter un pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 48 heures afin d'accéder à leur séance. Il ne vous a pas échappé que le 21 juillet est la date de sortie du tant attendu Kaamelott, premier volet réalisé par Alexandre Astier. En cela, le film et ceux qui ont prévu d'aller le voir sont impactés par ces nouvelles restrictions sanitaires.

Pour rappel, le pass sanitaire justifie d'un parcours vaccinal complet. Pour les vaccins nécessitant deux injections, ce parcours vaccinal est considéré comme complet deux semaines après la deuxième injection. En d'autres termes, le 21 juillet, seules les personnes entièrement vaccinées et ce depuis deux semaines pourront aller voir le film Kaamelott. Si vous n'êtes pas encore vacciné, vous pouvez cependant accéder à la salle de cinéma en présentant un test PCR négatif de moins de 48 heures.

Récapitulatif des cas possibles à partir du 21 juillet :

Vous avez un pass sanitaire : vous pouvez aller au cinéma

Vous avez un test PCR négatif de moins de 48 heures : vous pouvez aller au cinéma

Vous n'avez ni pass sanitaire, ni test PCR négatif : vous ne pouvez pas aller au cinéma

Votre test PCR est positif : vous ne pouvez pas aller au cinéma

En tout état de cause, rappelons que les séances en avant-premières du film Kaamelott qui ont lieu le 20 juillet ne sont pas impactées par les nouvelles restrictions sanitaires qui n'entrent en vigueur que le lendemain. La plateforme de pré-réservation est en ligne depuis le 7 juillet et a reçu un franc succès car plus de 60 000 places ont été écoulées pour ces avant-premières de Kaamelott, premier volet. Pour voir Kaamelott, le film le plus tôt possible, vous pouvez pré-réserver votre place pour une avant première de Kaamelott ici.

Notez qu'Alexandre Astier n'a cessé de prévenir ses fans qu'il souhaitait réaliser une trilogie autour de la saga Kaamelott. Le premier film a mis longtemps à sortir des cartons pour une raison simple : rassembler les fonds nécessaires à sa réalisation a été complexe. Maintenant que le Kaamelott, premier volet sort en salles, c'est le moment de soutenir le projet. En effet, si le nombre d'entrées est insuffisant, la suite pourrait ne pas voir le jour au cinéma. Il est donc très probable que les fans de Kaamelott se rendent nombreux en salles pour afficher leur soutien au film et ce malgré les nouvelles restrictions sanitaires.

L'affiche officielle de Kaamelott, premier volet

Le film Kaamelott, premier volet arrive très prochainement dans les salles françaises. L'occasion pour Alexandre Astier de révéler pour la première fois une affiche officielle pour le long-métrage qui doit lancer une trilogie au cinéma dont l'objectif est de conclure la saga Kaamelott débutée sur M6 sous forme de shortcom pré-primetime. Sur l'affiche, on peut voir une figure encapuchonnée qui est sans doute celle d'Arthur. Le poster représente le désert mais aussi la campagne de Bretagne et enfin la forteresse de Kaamelott que le Roi Arthur va tenter de reprendre à son rival Lancelot du Lac avec l'aide des chevaliers qui ont formé une Résistance face au joug tyrannique du nouveau régent.

La bande-annonce de Kaamelott, premier volet

Tout juste un mois avant sa date de sortie, le film Kaamelott premier volet avait dévoilé une première véritable bande-annonce plus d'un an après un premier teaser vidéo. L'occasion pour Alexandre Astier d'en dévoiler un peu plus (mais pas trop) sur le long-métrage qui doit lancer une trilogie de conclusion à la saga débutée sur M6 sous forme de shortcom avant de gagner en longueur et en souffle épique. Kaamelott, premier volet est un projet de longue date d'Alexandre Astier qui a cependant mis 11 longues années à voir le jour en raison de difficultés à réunir le budget nécessaire à sa création. Le film sortira finalement le 21 juillet 2021, pour le plus grand plaisir des fans de la saga. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce de Kaamelott, premier volet.

Chargement de votre vidéo "Kaamelott, premier volet : Bande-annonce"

Cette nouvelle bande-annonce s'accompagne par ailleurs d'un tout nouveau synopsis qui en dévoile un peu plus sur le scénario, toujours très secret, de ce long-métrage Kaamelott très attendu bien évidemment. On y apprend notamment que Lancelot-du-Lac règne en tyran sur le royaume de Logres avec l'aide de ses mercenaires. Cette dictature provoque la colère des Dieux qui rappellent Arthur Pendragon mais aussi encouragent la résistance contre Lancelot et ses forces. Reste à Arthur de tenter de rassembler les rebelles autour d'une même bannière dans l'objectif de renverser Lancelot et reprendre le château de Kaamelott pour pacifier la Bretagne.

20 affiches dédiées aux personnages de Kaamelott, le film

Mi-juin, c'est sur le compte Twitter officiel d'Alexandre Astier qu'ont été dévoilées une vingtaine d'affiches pour Kaamelott, le film. Chacune d'entre elle était dédiée à un personnage qui aura sa place dans le long-métrage Kaamelott, premier volet. On y découvrait d'ailleurs le visage de ces personnages, connus ou non des fans, ainsi qu'une citation qui leur est attribuée dans le film. L'occasion pour les amateurs de la série Kaamelott de retrouver le phraser habituel de Léodagan, Perceval ou encore Karadoc mais aussi de découvrir si certains d'entre eux ont changé durant les dix ans qui séparent la saison 6 de Kaamelott et le film. Nous avons rassemblé ces images dans le diaporama ci-dessous.

Tout savoir sur le film kaamelott

Réalisé par Alexandre Astier, Kaamelott premier volet se veut une suite à la série humoristico-dramatico-historique devenue culte sur M6 mais aussi le début d'une trilogie finale dédiée à l'univers de Kaamelott. Programme court né en 2005 sur M6, Kaamelott est une série devenue culte en France. De quelques minutes humoristiques, la série s'est affranchie des codes du format des premières saisons pour devenir une véritable série dramatique diffusées en épisodes de 40 à 50 minutes pour ses saisons 5 et 6. A la fin de la diffusion sur M6 de la sixième saison, Alexandre Astier avait promis aux fans que la suite de l'aventure Kaamelott ne se déroulerait pas sur petit écran mais au cinéma dans ce qui est prévu pour être une trilogie. Difficile à financer, cette trilogie a mis près de onze ans à se faire.

Le premier teaser du film Kaamelott a été mis en ligne le 22 janvier 2020, pour le plus grand plaisir des fans de la série qui attendent le long-métrage depuis près de onze ans. Dans ce court teaser, on peut d'ailleurs voir une bonne partie des acteurs qui ont fait la renommée de la saga Kaamelott : Perceval, Karadoc et Léodagan en tête. Notons cependant qu'Alexandre Astier n'apparaît pas en roi Arthur tout comme Thomas Cousseau en Lancelot. En juin, une bande-annonce en bonne et due forme a été dévoilée sur Kaamelott, premier volet. Elle est visible en haut de cet article.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Cela fait maintenant 11 ans que les fans de Kaamelott attendent la sortie du film promis par Alexandre Astier, dont l'objectif est de conclure son grand œuvre par une trilogie au cinéma. Si le film devait d'abord sortir dans les salles françaises en 2020, il a été de nombreuses fois décalés en raison de la pandémie. La situation sanitaire s'améliorant, le long-métrage sortira finalement le 21 juillet 2021 dans les salles françaises.

Après la révélation d'une vingtaine d'affiches chacune dédiée à un personnage de la saga présent dans le film Kaamelott, premier volet, bon nombre de fans se sont interrogés quant à la présence d'Audrey Fleurot alias la Dame du Lac dans le long-métrage. Ces doutes ont vite été dissipés par la comédienne lors du festival de Monte Carlo. Audrey Fleurot explique qu'elle est "très contente d'en faire partie" mais précise qu'elle n'a participé au tournage que le temps de "deux jours". Son apparition devrait donc être éclair dans Kaamelott, premier volet ! La comédienne raconte en tout cas que, sur le tournage, elle a "retrouvé l'ambiance de la série. Comme à la grande époque, on nous refilait le texte au maquillage... mais avec beaucoup plus de moyens ! C'était drôle parce que le processus de fabrication est exactement le même" qu'à l'époque du tournage de la série.

Dans la bande-annonce, on peut découvrir les personnages de la saga Kaamelott, comme Perceval, Karadoc ou encore Léodagan, confirmant leur retour dans le film. D'autres personnages habitués de la série sont de retour comme Dame Séli, Merlin ou encore Venec. Au rang des nombreux acteurs présents dans le teaser vidéo, on peut également voir Christian Clavier qui reprend son rôle de jurisconsulte mais aussi Alain Chabat en duc d'Aquitaine. Antoine de Caunes est lui aussi de la partie dans le rôle de Dagonet. En plus des têtes habituelles de la série, on pourra également découvrir pour la première fois de nouveaux visages comme celui de Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne ainsi que le chanteur Sting ! Voilà qui promet pour le développement de la galerie de personnages de la saga Kaamelott qui viendront ajouter leur nom à la mythologie de la série.

