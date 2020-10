FILM KAAMELOTT - Les fans vont devoir faire de nouveau preuve de patience, Kaamelott a été repoussé pour une date indéterminée. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 15h18] Les fans de Kaamelott vont devoir (encore) prendre leur mal en patience. Après un premier report au printemps dernier en raison de la crise sanitaire, le film centré sur les aventures d'Arthur, Perceval, Léodagan et Karadoc est de nouveau repoussé. Il devait pourtant sortir le 15 novembre. SND a annoncé dans un communiqué de presse partagé sur les réseaux sociaux le report du film Kaamelott : mais cette fois, aucune date de sortie n'est avancée. "Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma". En raison du couvre-feu imposé à 21h pour lutter contre la propagation du coronavirus, les cinémas sont obligés de fermer, alors qu'une partie majeure du box-office est réalisé sur les séances du soir. Maintenir la sortie de Kaamelott dans ces conditions aurait induit que le film se prive d'une partie de son public et n'obtienne pas le succès qu'il aurait pu avoir en temps normal. A l'inverse, d'autres films ont maintenu leur sortie, comme Peninsula ou Adieu les cons.

Réalisé par Alexandre Astier, Kaamelott premier volet se veut une suite à la série humoristico-dramatico-historique devenue culte sur M6 mais aussi le début d'une trilogie finale dédiée à l'univers de Kaamelott. Programme court né en 2005 sur M6, Kaamelott est une série devenue culte en France. De quelques minutes humoristiques, la série s'est affranchie des codes du format des premières saisons pour devenir une véritable série dramatique diffusées en épisodes de 40 à 50 minutes pour ses saisons 5 et 6. A la fin de la diffusion sur M6 de la sixième saison, Alexandre Astier avait promis aux fans que la suite de l'aventure Kaamelott ne se déroulerait pas sur petit écran mais au cinéma dans ce qui est prévu pour être une trilogie. Difficile à financer, cette trilogie a mis près de onze ans à se faire.

Le premier teaser du film Kaamelott a été mis en ligne le 22 janvier 2020, pour le plus grand plaisir des fans de la série qui attendent le long-métrage depuis près de onze ans. Dans ce court teaser, on peut d'ailleurs voir une bonne partie des acteurs qui ont fait la renommée de la saga Kaamelott : Perceval, Karadoc et Léodagan en tête. Notons cependant qu'Alexandre Astier n'apparaît pas en roi Arthur tout comme Thomas Cousseau en Lancelot.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Dans la bande-annonce, on peut découvrir les personnages de la saga Kaamelott, comme Perceval, Karadoc ou encore Léodagan, confirmant leur retour dans le film. D'autres personnages habitués de la série sont de retour comme Dame Séli, Merlin ou encore Venec. Au rang des nombreux acteurs présents dans le teaser vidéo, on peut également voir Christian Clavier qui reprend son rôle de jurisconsulte mais aussi Alain Chabat en duc d'Aquitaine. Antoine de Caunes est lui aussi de la partie dans le rôle de Dagonet. En plus des têtes habituelles de la série, on pourra également découvrir pour la première fois de nouveaux visages comme celui de Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne ainsi que le chanteur Sting ! Voilà qui promet pour le développement de la galerie de personnages de la saga Kaamelott qui viendront ajouter leur nom à la mythologie de la série.

