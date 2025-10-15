Attendu pendant près de 12 ans, Kaamelott premier volet a fait forte sensation à sa sortie en 2021. La suite sort en octobre 2025.

La saga Kaamelott a mis du temps avant d'envahir les salles obscures. Le 21 juillet 2021, est sorti le premier volet cinématographique de la franchise, douze ans après qu'Alexandre Astier ait promis une trilogie. On y retrouve Astier et toute sa clique de personnages aux prises avec un Lancelot du Lac devenu régent tyrannique du Royaume de Logres.

Réalisé par Alexandre Astier, Kaamelott premier volet se veut une suite à la série humoristico-dramatico-historique devenue culte sur M6 mais aussi le début d'une trilogie finale dédiée à l'univers de Kaamelott. Programme court né en 2005 sur M6, Kaamelott est une série devenue culte en France. De quelques minutes humoristiques, la série s'est affranchie des codes du format des premières saisons pour devenir une véritable série dramatique diffusées en épisodes de 40 à 50 minutes pour ses saisons 5 et 6.

Sorti alors que les cinémas venaient à peine de rouvrir suite à la pandémie de coronavirus en France qui était toujours d'actualité, Kaamelott, premier volet a tout de même réussi l'exploit d'être un succès au box-office. Il réalise 2,6 millions d'entrées en France et devient le plus gros succès en France depuis le début de la pandémie. Sans surprise, une suite voit le jour quatre ans plus tard : Kaamelott, deuxième volet (partie 1) sort dans les cinémas en France le 22 octobre 2025, la partie 2 est prévue pour 2026.

Lancelot-du-Lac règne en tyran sur le royaume de Logres avec l'aide de ses mercenaires. Cette dictature provoque la colère des Dieux qui rappellent Arthur Pendragon mais aussi encouragent la résistance contre Lancelot et ses forces. Reste à Arthur de tenter de rassembler les rebelles autour d'une même bannière dans l'objectif de renverser Lancelot et reprendre le château de Kaamelott pour pacifier la Bretagne.

Après la révélation d'une vingtaine d'affiches chacune dédiée à un personnage de la saga présent dans le film Kaamelott, premier volet, bon nombre de fans se sont interrogés quant à la présence d'Audrey Fleurot alias la Dame du Lac dans le long-métrage. Ces doutes ont vite été dissipés par la comédienne lors du festival de Monte Carlo. Audrey Fleurot explique qu'elle est "très contente d'en faire partie" mais précise qu'elle n'a participé au tournage que le temps de "deux jours". Son apparition est donc très rapide dans Kaamelott, premier volet ! La comédienne raconte en tout cas que, sur le tournage, elle a "retrouvé l'ambiance de la série. Comme à la grande époque, on nous refilait le texte au maquillage... mais avec beaucoup plus de moyens ! C'était drôle parce que le processus de fabrication est exactement le même" qu'à l'époque du tournage de la série.

Alexandre Astier : le Roi Arthur

Lionnel Astier : Léodagan

Anne Girouard : Guenièvre

Thomas Cousseau : Lancelot

Alain Chabat : le Duc d'Aquitaine

Géraldine Nakache : la Duchesse d'Aquitaine

Franck Pitiot : Perceval

Jean-Christophe Hembert : Karadoc

Joëlle Sevilla : Dame Séli

Christian Clavier : le jurisconsulte

Antoine de Caunes : Dagonet

François Rollin : le Roi Loth

Clovis Cornillac : Quarto

Guillaume Gallienne : Alzagar

Jacques Chambon : Merlin

Caroline Ferrus : Dame Mevanwi

Sting : Horsa

Nicolas Gabion : Bohort

Loïc Varraut : Venec

Jehnny Beth : Wulfstan

Les enfants d'Alexandre Astier jouent dans le film Kaamelott. Quels rôles ont-ils ?

On le sait, Kaamelott, c'est une affaire de famille. Alexandre Astier a fait jouer son frère Simon, son père Lionnel mais aussi sa mère Joëlle Sevilla. Mais saviez-vous que ses enfants aussi étaient dans Kaamelott, la série et désormais le film ? Dans Kaamelott, premier volet, on peut voir Neil Astier dans le rôle du jeune Arturus mais aussi Ariane, qui joue Mehben, et Jeanne, qui joue Mehgan, les deux filles de Karadoc et Dame Mevanwi.

Grâce aux nombreuses avant-premières proposées à travers toute la France, les fans les plus impatients avaient pu découvrir Kaamelott : premier volet avant sa sortie. Sur Linternaute.com, certains ont déjà partagé leurs avis très positifs sur le film d'Alexandre Astier. "J'ai adoré", commente sobrement Nath, tandis que Mumori estime que le film est "à la hauteur des attentes, digne de la série", précisant : "Le lyrisme d'Alexandre Astier donne aux acteurs des dialogues épiques et leurs rôles sont exaltant [...] Pour passer 2 heures de plaisir, de rire dans le monde Arthurien, Kaamelott est excellent.". "Des répliques de génie dont a le secret Alexandre Astier aux paysages grandiose que nous dévoile ce premier volet, je le recommande fortement", salue chaleureusement Nitsugua.

D'autres avis nous parviennent de la part de nos lecteurs sur Linternaute.com. Pour DuD, Kaamelott, premier volet est "complétement à la hauteur de ce que j'attendais". Gauvain est, lui aussi, très heureux de ce qu'il a vu : "l'attente a été longue et douloureuse, mais ça valait le coup !" Tout comme Teterre66 qui trouve que le long-métrage nous propose "du grand Kaamelott". Cr a "adoré", Bobyshana trouve que c'est "du pur génie". Nos lecteurs ont aimé Kaamelott, premier volet !

Toujours plus d'avis sont postés sur Kaamelott, premier volet dans l'espace commentaires de cet article. Jeannot, "grand fan de la série" nous explique qu'il s'agit d'un "beau film" avec un "très bel univers, costumes splendides". Mais "malgré tout, un film extrêmement frustrant qui veut en dire et montrer trop, et qui du coup ne montre pas grand chose". Notre lecteur conclut son commentaire "un peu déçu, mais tout de même un très beau film, avec de très beaux moments". Diablotine, quant à elle, trouve que ce "premier volet est très prometteur" et bénéficie d'une "histoire prenante et acteurs et actrices au top".

Sur Twitter, les avis des fans sont également dithyrambiques. Un hasthag, #KaamelottAuCiné, a d'ailleurs été créé pour faire l'événement sur le réseau social de l'oiseau bleu. Beaucoup d'internautes utilisent le mot "pépite" pour qualifier le film Kaamelott. En vrac, on peut retrouver les avis suivants : "J'ai adoré, un plaisir de retrouver les personnages". "Merci à vous AA [Alexandre Astier, NDLR], un vrai génie", "Je ne regrette absolument pas ces 10 années à patienter, par contre je ne supporterai pas d'attendre 10 années de plus !! Une merveille, de l'émotion, de l'humour et tant d'autres choses... J'ai adoré."

Pour ceux qui se poseraient la question, Emrys précise que "pour les vieux fans de la série comme pour les plus jeunes tout y est". Pour Gwen, le film "donne envie de revoir la série pour le plaisir", ce qui est évidemment un très bon point pour Kaamelott, premier volet ! "L'humour du début est de retour" affirme enriuka. Notre lecteur RVB13 conseille d'ailleurs de rester jusqu'à la fin du générique : "pour les fugitives images du deuxième acte, restez jusqu'à la fin du générique". N'oubliez donc pas de rester bien assis dans vos fauteuils jusqu'à la fin !

Au global, force est de constater que la presse est plutôt positive autour de Kaamelott, premier volet. On y loue notamment l'humour caractéristique de la série originelle. "On rigole parfois très franchement, grâce à des répliques calibrées et à l'abattage intact de certains personnages" décrit Première. Jean-Christophe Buisson, dans le Figaro, apprécie par ailleurs qu'à "ces réussites de mise en scène, de direction d'acteurs, de filmage s'ajoute un ingrédient nouveau, absent sur le petit écran: l'émotion."

Pour 20 Minutes, "Kaamelott est une comédie intelligente dont chaque détail est finement ciselé." Dans sa critique, LCI précise que le film d'Alexandre Astier "réussit avec panache la transformation d'une série courte en grande fresque épique. L'écriture percutante d'Alexander Astier se mêle à la perfection à de somptueux décors. Avec son lot de surprises pour les fans et les non-initiés".

Alexandre Astier a répété dans de nombreuses interviews qu'il souhaitait rendre son film accessible au plus grand nombre, pas forcément qu'aux grands fans de la série. Sur ce point, toutes les critiques ne s'accordent pas forcément. LCI affirme qu'il s'agit de "la plus grande force du film" car "il invite tous les publics à rejoindre cette quête parodique du Graal. Même ceux qui n'auraient jamais regardé un épisode de la série, à qui on promet de nombreux rires." La critique de 20 Minutes se montre un peu plus tempéré à ce sujet "le film est accessible si on ne connaît ni les aventures d'Arthur et des chevaliers de la Table ronde, ni l'œuvre d'Alexandre Astier. Mais, les néophytes risquent tout de même de se sentir un peu perdus." Quant à Première, le magazine cinéphile pointe du doigt le fait que le film "s'adresse en priorité au public "qui connaît très bien" la série."

Dans les colonnes de Marianne, on peut lire une critique assez contrastée. Le magazine explique qu'il y a véritablement deux films dans Kaamelott, premier volet : une première partie quasi parfaite. Et un dernier acte moins bon. "Kaamelott fait un sans-faute pendant 90 minutes, avant que le fil de la narration ne s'emmêle inexplicablement dans son dernier acte" lit-on dans Marianne. "Après 90 minutes de haute volée, c'est le coup dur. La grosse calamité. Le film se délite. Le fil de la narration est haché menu, le récit souffre d'ellipses de la taille d'un trou noir, le montage devient confus. Tout se passe comme si Alexandre Astier ne savait plus raconter une histoire". Un avis qui ne semble pas être partagé les nombreux avis des fans que l'on peut lire sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Dans sa critique, Cinésérie se montre quelque peu mitigé concernant Kaamelott, premier volet. Le film n'est "pas toujours au niveau du grand film d'aventure attendu et recherché. Et ce, en dépit d'une volonté louable de filmer en extérieur." Le site web pointe du doigt la cohabitation des genres comiques et dramatiques dans l'œuvre : "les limites de Kaamelott premier volet se retrouvent dans son scénario et le mélange de deux styles". Les passages humoristiques, que l'on a pu savourer dans les premières saisons de Kaamelott "tombent à plat et cassent le rythme" d'un film qui, lit-on dans Cinésérie, "se traîne ainsi en longueur".

Attention spoiler de la scène post-générique de Kaamelott, premier volet dans la suite de ce paragraphe. Si vous êtes resté jusqu'à la fin du générique du film Kaamelott, vous avez eu l'occasion de voir une très courte scène à la toute fin du film. On y voit un homme en train de ramper à terre. Les spectateurs aux yeux les plus acérés auront sans doute reconnu le personnage de Méléagant, absent du reste du film. Pour rappel, Méléagant est le sinistre conseiller de Lancelot lorsque celui-ci est en rébellion ouverte contre Arthur. C'est lui qui le pousse à assassiner le Roi pour prendre sa place. Absent de la fin de la saison 6 de Kaamelott et du film Kaamelott, premier volet, on s'imagine que Méléagant jouera un rôle important, sans doute auprès de Lancelot.

Le film Kaamelott s'intitule sobrement : Kaamelott - Premier volet. De quoi faire rêver les fans sur une potentielle suite des aventures arthuriennes imaginées par Alexandre Astier. Celle-ci est bel et bien prévue et se découpera en deux parties : Kaamelott, deuxième volet (partie 1) sort au cinéma le 22 octobre 2025. Kaamelott deuxième volet (partie 2) est prévu le 11 novembre 2026.

Si vous ne vous rappelez pas forcément de tout ce qui se passait dans la série Kaamelott, nous vous avons préparé un récapitulatif des derniers événements survenus dans la saison 5 et la saison 6. De quoi vous préparer au mieux avant de voir Kaamelott, premier volet, le film qui vient donner suite à la série plus de dix ans après sa fin sur M6.

Sa quête pour trouver sa descendance n'ayant pas porté ses fruits, Arthur est tombé dans une profonde dépression durant la saison 5 de Kaamelott. Le roi n'est plus en possession de la mythique épée Excalibur, qu'il avait replantée dans le rocher pour montrer que lui seul était l'élu des dieux. Or, il n'est plus en mesure de la retirer du rocher. Les dieux semblent lui avoir tourné le dos. A la fin de la saison 5 de Kaamelott, Arthur tente de se suicider mais est sauvé de justesse par Lancelot, qui venait pourtant pour l'assassiner.

A la fin de la saison 6 de Kaamelott, Arthur signe un décret qui déclare que Lancelot est désormais le roi légitime de Kaamelott et du royaume de Logres. Ancien chevalier de la Table ronde, Lancelot avait décidé de quitter Kaamelott et de créer son propre clan indépendant. Il avait par ailleurs emmené avec lui la reine Guenièvre, son amante, avant que celle-ci ne retourne à Kaamelott auprès du Roi Arthur. Précédemment, Arthur avait fait l'objet d'un complot mené par le seigneur Dagonet (Antoine de Caunes) et le Roi Loth d'Orcanie (François Rollin) mais celui-ci avait échoué. Les deux seigneurs restent cependant des opposants au roi Arthur.

Dans le courant de la saison 5, Perceval et Karadoc, mus par une volonté de liberté vis à vis de Kaamelott et de la Table Ronde, ont créé leur propre clan indépendant dont le QG est basé au sein de leur taverne habituelle. Ils se nomment désormais les "Semi-Croustillants" et se voient en grands chefs de guerre. Karadoc entraine sa femme et ses deux filles, Mehben et Mehgan dans cette nouvelle vie qui ne plaît guère à Dame Mevanwi. Celle-ci manigance auprès du jurisconsulte (Christian Clavier) et réussit à faire disparaître le décret qui annulait son mariage au Roi Arthur, faisant à nouveau d'elle la reine de Kaamelott.

Peut-on voir le film si on n'a pas vu la série ou si on ne s'en rappelle pas ?

Si les fans sont armés pour découvrir ce long-métrage retraçant l'épopée du roi Arthur, ceux qui ne sont pas familiers avec l'esprit de la série peuvent-ils voir le film Kaamelott ? Alexandre Astier l'a expliqué plusieurs fois en interview, il a fait en sorte que son film reste accessible aux néophytes de sa série (2005-2009). Le film Kaamelott est donc tout à fait visible pour ceux qui ne l'ont pas vue, ou qui ne se rappellent plus de certains éléments clés de l'intrigue. Idem si on n'a pas vu la saison 5 ou 6, les plus décriées par les spectateurs : certains éléments vont peut-être interroger si on ne se rappelle pas de ce qu'il se passe dans ces saisons clés, mais l'intrigue est suffisamment bien exposée pour que ça ne soit pas gênant à suivre.

Toutefois, le film Kaamelott reste un long-métrage à destination des fans fidèles de la série. Le principal plaisir est de retrouver, plus de dix ans après, les personnages auxquels on a pu s'attacher dans la série, Arthur bien sûr mais aussi Leodagan, Perceval, Karadoc, Merlin, Guenièvre et tous les autres. Ceux qui ne connaissent absolument pas la série pourront également être déroutés par l'humour ou l'esprit. Si le scénario se suit très facilement, le plaisir ne sera définitivement pas le même pour ceux qui n'ont pas visionnés les épisodes de la série.

Que faut-il voir pour être le plus préparé possible avant Kaamelott, premier volet ?

Si jamais vous souhaitez voir ou revoir la série Kaamelott avant de voir Kaamelott, premier volet, sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tout vu pour tout comprendre au film d'Alexandre Astier. La saison 5 et le dernier épisode de la saison 6 sont cependant des indispensables car le film s'inscrit dans leur suite direct. Pour avoir conscience du contexte dans lequel se déroule le début de Kaamelott, premier volet, il faut donc se rafraîchir la mémoire devant l'intégrale de la saison 5 et au minimum le dernier épisode de la saison 6. Notez que ces deux dernières saisons s'inscrivent dans une tonalité plus dramatique. Si vous souhaitez retrouver tout l'aspect comique de Kaamelott, c'est plutôt vers les quatre premières qu'il faut se diriger.