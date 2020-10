Alors que les salles de cinéma connaissent un nouveau coup dur suite à la mise en place d'un couvre-feu concernant 20 millions de Français, Warner Bros France annonce que le film Miss sortira le 21 octobre.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 9h50] Alors que l'on s'attendait à une nouvelle vague de reports de films suite à la décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu dans plusieurs grandes villes de France, les distributeurs se mobilisent pour montrer leur soutien aux salles de cinéma. C'est notamment le cas de Gaumont avec Adieu les cons d'Albert Dupontel mais aussi d'ARP Selection avec le blockbuster coréen Peninsula qui ont maintenu leur date de sortie au 21 octobre comme prévu. On ne s'attendait en revanche pas à ce que Miss, le film de Ruben Alves qui met en scène le rêve d'un jeune homme de devenir Miss France, voit sa date de sortie avancée là encore au 21 octobre, soit une semaine avant sa date de sortie calée jusqu'ici ! Sur Twitter, le producteur du film Hugo Gélin s'est exprimé au sujet de cette décision : "Face aux circonstances exceptionnelles que traversent les salles de cinéma et le monde de la culture en général, nous avons décidé avec nos partenaires et coproducteurs Warner, Chapka & Marvelous d'avancer la sortie de MISS de R.Alves au mercredi 21 octobre". Voilà qui, au lieu de déserter les salles de cinéma, va désormais proposer une belle vague de sorties au cinéma pour ce mercredi 21 octobre !

Face aux circonstances exceptionnelles que traversent les salles de cinéma et le monde de la culture en général, nous avons décidé avec nos partenaires et coproducteurs Warner, Chapka & Marvelous davancer la sortie de MISS de R.Alves au mercredi 21 octobre, soit dans 3 jours! — Hugo Gélin (@hugogelin) October 18, 2020

Synopsis - Depuis son enfance, Alex rêve de devenir Miss France. Un rêve qui semble inaccessible car c'est un garçon. Orphelin, Alex a réussi à se reconstituer une famille avec à sa tête l'exubérante et bienveillante Yolande et Lola, un travesti qui officie au Bois de Boulogne Un coup du destin lui redonne envie de réaliser son rêve. Alex demande l'aide de ses proches afin d'être admis au concours. Une fois sélectionné, Alex passe par les mains expertes de l'exigeante Amanda. L'apprentissage est difficile mais pour Alex, pas question de baisser les bras...