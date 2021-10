THE FRENCH DISPATCH. Le dernier film de Wes Anderson, dont la sortie est prévue le 27 octobre 2021, a été tourné en France, dans la ville d'Angoulême.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 10h49] Le public qui découvrira The French Dispatch en salles ce mercredi 27 octobre 2021 reconnaîtra, peut-être, les rues de la ville d'Angoulême. C'est en effet cette ville française qui a servi de décors au dixième long-métrage de Wes Anderson, prenant, le temps de ce film, le nom d'Ennui-sur-Blasé. Dans un premier temps, le réalisateur avait pensé à reconstituer la ville lors du montage, avant d'opter pour des captations dans la ville charentaise.

"Angoulême avait l'ancienneté et l'architecture qu'il nous fallait, détaille auprès d'Allociné le chef-décorateur Adam Stockhausen, mais plus encore que la vieille ville préservée, il y avait des rues sinueuses, des escaliers, un viaduc, et tout un empilement vertical d'espaces intéressants et uniques. Cela a donné des images magnifiques, et cela rappelle aussi certains quartiers de Paris, Lyon et d'autres villes françaises. La grande variété de pentes, d'escaliers, de passages et de virages qu'offrait la ville était assez stupéfiante." Pour l'occasion, de nombreux acteurs français font une furtive apparition dans le film de Wes Anderson, comme Léa Seydoux, Denis Ménochet, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Benjamin Lavernhe, Guillaume Gallienne, Hippolyte Girardot ou Félix Moati. Un tapis rouge de stars qui a garanti un souvenir mémorable pour les Angoumoisins !

Synopsis - The French Dispatch met en scène plusieurs histoires publiées dans un magazine américain, dans la ville fictive française d'Ennui-sur-Blasé, durant le vingtième siècle.

The French Dispatch devait sortir initialement dans les salles françaises le 26 août 2020, soit deux ans après le dernier film de Wes Anderson, L'Île aux chiens. En raison à la crise sanitaire liée au coronavirus, la date de sortie a finalement été repoussée. C'est finalement le 27 octobre 2021 qu'on peut découvrir le film tourné à Angoulême dans les salles françaises.

Tourné à Angoulême, le prochain film de Wes Anderson s'est dévoilé en février 2020 dans un premier trailer et de premières images. dans de premières images et un trailer détonnant. Découvrez cette bande-annonce dans la droite lignée des films du cinéaste américain.

Wes Anderson sait s'entourer d'acteurs de renoms et retrouve souvent les mêmes noms dans ces films. The French Dispatch ne fait pas exception à la règle en réunissant un casting cinq étoiles. Dans les premiers rôles, on retrouve notamment Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Léa Seydoux ou encore Mathieu Amalric. Les seconds rôles ne sont pas en reste, puisque le public pourra reconnaître dans cette réalisation Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe ou encore Saoirse Ronan. Parmi cette liste, on retrouve de nombreux noms qui ont déjà tourné dans les précédents films de Wes Anderson.

The French Dispatch est le dixième long-métrage du réalisateur Wes Anderson. Avant ce film, le réalisateur a été nommé aux Oscars en 2013 et 2015 et a obtenu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour L'Île aux chiens lors de la Berlinale de 2018. The French Dispatch a reçu le label Festival de Cannes 2020 et faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021, mais il est reparti sans aucun prix.

