"Invisible Man" est un remake de l'homme invisible sorti en 2020 se plaçant du côté de la victime de l'homme invisible, avec Elisabeth Moss et Oliver Jackson-Cohen au casting.

Invisible Man est une production du studio Blumhouse, connu ces dernières années pour avoir produit de nombreux films d'horreur à moindre coût pour des bénéfices maximum. On doit notamment au studio de Jason Blum tous les Paranormal Activity, mais aussi les sagas American Nightmare et Insidious. C'est également chez Blumhouse qu'ont été produits Split et Glass de M. Night Shyamalan ainsi que Get Out et Us du réalisateur Jordan Peele.

Invisible Man regorge de scènes de tensions, et d'autres où Elisabeth Moss se retrouve à valdinguer dans les airs comme si elle était malmenée par un homme invisible. Mais comment ont été tournées ces scènes ? Oliver Jackson-Cohen avait une doublure, Luke Davis, qui portait un costume vert pour le rendre ensuite invisible au montage. La méthode du motion-control, qui filme le décor nu pendant la même prise, a pu être utilisé pendant certaines scènes. Le rendu est diablement efficace, et vous pouvez découvrir le making of ci-dessous.

Synopsis - Cecilia Kass a longtemps subi la violence de son compagnon, un brillant et riche scientifique. Une nuit, elle prend la fuite et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. A sa grande surprise, Cecilia apprend que celui qui l'a tyrannisé pendant des années s'est donné la mort et lui a laissé la coquette somme de 5 millions de dollars. Mais est-il vraiment mort ? Des événements étranges lui font penser que non. Elle découvre que son ex a construit une machine lui permettant de se rendre invisible. Personne ne la croit, pas même ses proches. Son comportement inquiète et elle-même craint pour sa santé mentale...

En France, Invisible Man a obtenu des critiques plutôt positives de la part de la presse lors de sa sortie. Le Figaro parle ainsi d'un "film intelligent, dans l'air du temps" avec son exploration des violences conjugales et de l'invisibilisation des femmes. Pour Première, même si l'allégorie de la "prédation sexuelle, de la masculinité toxique et, par ricochet, de l'invisibilisation des femmes dans une société patriarcale" est "maligne", le résultat reste "plutôt convenu". Le magazine spécialisé trouve par ailleurs que le long-métrage de Whannel "n'arrive jamais vraiment à tenir les promesses de son pitch prometteur".

Libération trouve également le film "assez classique" dans sa forme, "accidenté, par moments balourd" mais "tout le temps palpitant dans sa façon de tirer en longueur et d'exploser par détonations successives". Ecran Large confirme : Invisible Man "refuse les effets les plus grossiers" du genre et troque les jumpscares appuyés pour une tension discrète. Le site web regrette cependant que le long-métrage soit "trop long pour son propre bien" et présente un dernier acte déséquilibré. Au total, le film "commence fort et aura malheureusement bien du mal à tenir le cap, la faute notamment à quelques choix scénaristiques hasardeux". Pas de quoi bouder son plaisir cependant, Invisible Man, malgré ses défauts, est un film qu'il faut découvrir.

Invisible Man est aussi l'occasion de retrouver Elisabeth Moss aussi cinéma. L'actrice, qui s'est créé une place au soleil grâce à ses rôles dans des séries à succès comme Mad Men (de 2007 à 2015) et plus récemment The Handmaid's Tale (de 2017 à 2025), participe à de nombreux projets de films ces dernières années. Citons par exemple The Square, Palme d'Or 2017, Her Smell ou encore Us de Jordan Peele et The French Dispatch, film de Wes Anderson. A la télévision, on l'avait également vue dans la mini-série Top of the Lake.