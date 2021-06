SANS UN BRUIT 2. Après le succès de Sans un bruit, le deuxième volet sort le 16 juin 2021. Mais qu'en pensent les critiques ? Les avis sur Sans un bruit 2.

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 9h52] Véritable carton au box-office américain, Sans un bruit 2 est sorti sur les écrans français le 16 juin 2021. Le premier épisode avait créé la surprise en proposant un film d'horreur à petit budget mais très efficace dans son concept et son intrigue. Dans cette suite, la famille Abbott cherche un refuge pour survive face aux créatures aveugles et ultrasensibles au bruit qui ont décimé l'humanité. Mais elle va découvrir que d'autres humains sont toujours vivants... mais qu'ils peuvent être tout aussi hostiles. Face à ces nouveaux enjeux, ce deuxième volet est-il réussi ?

Les critiques françaises sont globalement plutôt séduites par Sans un bruit 2, bien que la surprise créée par le premier épisode semble absente. Il faut dire que ce deuxième long-métrage réalisé par John Krasinski était plus attendu que le premier. "Efficace" pour le Parisien, qui souligne que "Sans un bruit 2" offre aussi une réflexion sur la situation que nous vivons en ce moment, et sur le monde d'avant. Un constat acide, mais entendu par le public." Pour 20 minutes, le long-métrage porté par Emilie Blunt reste "un divertissement de science-fiction toujours aussi haletant". Pour le Figaro, cette suite est "décomplexée et peut-être même plus profonde" que le premier volet, estimant que le film "doit se voir dans une salle de cinéma."

Sans un bruit 2 ne fait toutefois pas l'unanimité auprès de la critique française. Le Monde est relativement déçu par Sans un bruit 2, estimant que "la force du concept et ses promesses de mise en scène, potentiellement infinies, ne trouvent que peu de débouchés dans un résultat qui se contente de maximaliser ses effets [...] et de renforcer les clichés familialistes." Pire pour le média généraliste, "Sans un bruit 2 accomplit l'exploit de transformer le cinéma d'horreur en divertissement aseptisé pour toute la famille". Pour Télé 7 jours, cette suite reste "moins surprenante" que le premier, tandis que le magazine spécialisé Première estime que Sans un bruit 2 reste "efficace mais sans grande surprise", déplorant notamment "un script reproduisant trop les gimmicks du premier film et qui s'étiole dans son dernier tiers", même si "le plaisir de cinoche d'exploitation qui fait du bien est là". Pas de plantage donc pour cette suite de Sans un bruit selon les critiques, qui semblent toutefois avoir pris du plaisir devant ce premier film post-apocalyptique à sortir en salles depuis la réouverture des cinémas.

Synopsis - Alors que des extraterrestres semblent avoir décimé toute l'espèce humaine, la famille Abbot tente de survivre. Evelyn et ses enfants ne doivent pas faire le moindre bruit, sous peine d'être pourchassés par les créatures. Ils doivent quitter la ferme où ils vivaient. Chemin faisant, Evelyn déclenche une alarme et avec les siens, trouve refuge dans un hangar. A sa grande surprise, elle tombe sur un homme qui y vit caché. Il n'est pas le seul le survivant et il semblerait qu'il existe une poignée d'autres. Des survivants parfois hostiles...

Le récap de Sans un bruit avant de voir Sans un bruit 2

Si vous avez oublié les éléments de l'intrigue de Sans un bruit, retrouvez ci-dessous un récap, qui contient évidemment des spoilers sur le premier épisode. L'intrigue se déroule en 2020. L'humanité a été décimée par des créatures extraterrestres qui ne sont pas capable de voir, mais très sensibles aux bruits. Pour survivre, la famille Abbott (Lee, Evelyn, les deux parents, Reagan, Marcus et Beau, les trois enfants) communique en langue des signes et tente par tous les moyens de ne faire aucun bruit, afin de ne pas se faire repérer par les créatures. Le plus jeune de leurs enfants, Beau, se fait cependant tuer par l'une d'elle après avoir activé un jouet, qui provoque un bruit. Sa soeur, Reagan, sourde de naissance, se sent responsable de la disparition de son frère.

Un an plus tard, la mère, Evelyn (Emily Blunt), est enceinte d'un nouvel enfant et perd les eaux plus tôt que prévu. En raison d'une suite d'événement, des créatures repèrent la famille et tentent de les attaquer. Malgré la douleur des contractions, Evelyn réussit à donner naissance à son dernier enfant sans se faire tuer par les créatures. Mais celles-ci se rapprochent de leurs deux autres enfants, et Lee (John Krasinski) décide de se sacrifier pour les protéger. Egalement au cours du premier volet de Sans un bruit, la famille Abbot découvre que les implants de Reagan mettent en difficulté les créatures en émettant des ultrasons assourdissants. A la fin de ce premier épisode, la famille est prête à riposter face aux créatures extraterrestres.

Sans un bruit 2 - Sortie Cinéma le 16 juin 2021