Sans un bruit 2 fait de nouveau l'objet d'un report en raison de la pandémie de coronavirus. Le thriller de John Krasinski sortira plus d'un an après sa date de sortie initiale. On vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 9h46] Sans un bruit 2 fait partie de la ribambelle de films américains à avoir été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Le long-métrage de John Krasinski, que l'on devait découvrir en salles le 18 mars, avait d'abord été décalé début septembre. Aujourd'hui, on apprend que Paramount a fait évoluer ses plans de sortie pour un grand nombre de ses films dont Top Gun Maverick mais aussi Sans un bruit 2. La suite du film d'horreur sensation de 2018 n'arrivera finalement que le 23 avril 2021 aux Etats-Unis. Cette décision survient alors que les Etats-Unis connaissent une recrudescence de cas de coronavirus. L'heure n'est donc pas aux sorties de films outre-Atlantique, d'où ces reports. Président des distributions internationales chez Paramount, Mark Viane réaffirme l'engagement du studio pour "l'expérience en salles et nos partenaires exploitants. Nous insistons sur le fait que nous sommes confiants que, le moment venu, le public du monde entier reviendra profiter du bonheur unique de regarder les films Paramount sur grand écran." Pour cela, il faudra cependant faire preuve de patience... Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité. Synopsis - Alors que des extraterrestres semblent avoir décimé toute l'espèce humaine, la famille Abbot tente de survivre. Evelyn et ses enfants ne doivent pas faire le moindre bruit, sous peine d'être pourchassés par les créatures. Ils doivent quitter la ferme où ils vivaient. Chemin faisant, Evelyn déclenche une alarme et avec les siens, trouve refuge dans un hangar. A sa grande surprise, elle tombe sur un homme qui y vit caché. Il n'est pas le seul le survivant et il semblerait qu'il existe une poignée d'autres. Des survivants parfois hostiles... Sans un bruit 2 - Sortie Cinéma le 23 avril 2021 aux USA