INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINEE. Le cinquième épisode de la franchise Indiana Jones sera projeté en avant-première au Festival de Cannes le 18 mai. Quelle est sa date de sortie en France ?

[Mis à jour le 3 avril 2023 à 15h28] Indiana Jones va fouler le tapis rouge du prochain Festival de Cannes. C'est désormais officiel, le cinquième opus de la saga sera présenté hors-compétition aux festivaliers et stars présentes sur la Croisette le 18 mai 2023. Pour l'occasion, un hommage à Harrison Ford sera rendu pour célébrer l'ensemble de sa carrière au cinéma. Cette projection servira d'avant-première mondiale pour le film, un mois avant sa sortie dans les salles obscures. En France, Indiana Jones et le cadran de la destinée est prévu pour une sortie cinéma le 28 juin 2023.

Ce cinquième épisode est particulièrement attendu pour les fans de la franchise. Harrison Ford reprend du service, chapeau sur la tête et fouet vissé à la main, probablement pour la dernière fois en tant qu'Indiana Jones. Le long-métrage, dont l'intrigue précise n'est pas encore connue, est réalisé par James Mangold qui prend la succession de Steven Spielberg, papa de la saga qui est ici producteur exécutif. Au casting, les cinéphiles reconnaîtront Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) dans le rôle de la filleule d'Indy, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen ou encore Shaunette Renee Wilson et Thomas Kretschmann.

fiche film

Synopsis - Indiana Jones est de retour pour de nouvelles aventures, cette fois aux côtés d'Helena, sa filleule. L'archéologue le plus populaire du septième art retrouve son chapeau et son fouet pour, une nouvelle fois, affronter ses plus grands ennemis, les nazis.

Dans la bande-annonce d'Indiana Jones 5, dévoilée le 2 décembre 2022, on peut découvrir notre héros évoluer à la fin des années 60 mais aussi dans les années 40 dans une séquence où Harrison Ford a été rajeuni via des techniques absolument bluffantes. On y découvre également le personnage de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui joue la filleule de l'aventurier.

Début 2020, Disney avait annoncé un changement de taille concernant Indiana Jones : Steven Spielberg ne réalisera pas le cinquième film de la saga qui met en scène l'archéologue. A l'époque, le magazine américain Variety expliquait que, selon un proche de Spielberg, la décision revenait entièrement au cinéaste. Steven Spielberg souhaiterait en effet passer le flambeau à une génération de réalisateurs plus jeunes afin qu'ils tentent d'apporter leur propre vision du personnage et de cette licence âgée de 40 ans. Steven Spielberg restera producteur de cet Indiana Jones 5 mais ne sera pas directement derrière la caméra, ce qui est donc une première depuis le début de la saga de l'archéologue au fouet en 1981.

C'est le réalisateur américain James Mangold qui a signé avec Disney et Lucasfilm pour tourner Indiana Jones 5. Mangold, à qui l'on doit notamment Walk The Line et Le Mans 66 (récompensé de deux Oscars en février 2020), s'est déjà prêté à l'exercice de la suite à une licence forte. Il a en effet réalisé Wolverine Le Combat de l'immortel et surtout Logan, film de super-héros crépusculaire très apprécié par la critique et le public lors de sa sortie en 2017.