INDIANA JONES. Réalisé par James Mangold, le cinquième épisode de la franchise à voir au cinéma ce 28 juin est une oeuvre hybride qui signe les adieux d'Harrison Ford au personnage emblématique.

Après un dernier tour à bord du Faucon Millénium et une apparition aux milieux de Réplicants, Harrison Ford continue de faire ses adieux à ses personnages mythiques. Au tour d'Indy de rempiler pour un dernier baroud d'honneur après le décrié Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, puisque l'acteur a explicitement indiqué qu'il en avait désormais fini avec le personnage.

Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième volet de la saga initiée par Steven Spielberg en 1981, sort au cinéma ce mercredi 28 juin 2023. Pour cet ultime tour de piste, c'est James Mangold, réalisateur de Logan, Le Mans 66 ou Walk the Line, qui prend la relève pour opérer le lien entre aventures passées et horizons futurs, en osmose avec le sujet de ce cinquième film.

En résulte une oeuvre hybride, tiraillée par des enjeux qui s'opposent, comme deux films en un. Pourtant, dans son propos et les thématiques explorées, Indiana Jones 5 est implacable : notre héros est vieux, hanté par le passage du temps, nostalgique de ses aventures passées, errant dans un monde qui l'a laissé sur la touche. A travers Indy, Mangold questionne notre propre rapport nostalgique à ces sagas de l'enfance que l'on n'arrive pas à abandonner, comme pour mieux nous tourner vers l'avenir (ici, l'anti-héroïne moderne parfaitement campée par Phoebe Waller-Bridge). Avec seulement un regard, un mot, une posture, un bougonnement ou une supplique, Harrison Ford est bouleversant en héros vieillissant, dépassé, accablé et prisonnier de son passé, refusant de regarder vers le futur. Comme si l'acteur en profiter pour faire ses propres adieux aux spectateurs.

Malheureusement, ces moments de grâce sont trop fugaces, noyées dans un festival de courses poursuites vaines, de scènes d'action répétitives, de clin d'œil nostalgiques, d'une foule de personnages et de longueurs inutiles. Le cahier des charges est lourd à respecter, l'équilibre précaire du film s'en retrouve rompu. Un comble, Harrison Ford semble parfois en retrait, éclipsé de son propre film par une myriade de seconds rôles. Ce n'est que lorsque James Mangold s'autorise à s'affranchir de l'héritage des films passés et qu'il filme son héros de 80 ans, aujourd'hui et maintenant, que le film retrouve paradoxalement son essence. C'est dans ces instants fugaces qu'on se dit qu'Indy va sacrément nous manquer.

Synopsis - Indiana Jones est de retour pour de nouvelles aventures, cette fois aux côtés d'Helena, sa filleule. L'archéologue le plus populaire du septième art retrouve son chapeau et son fouet pour, une nouvelle fois, affronter ses plus grands ennemis, les nazis.

Indiana Jones et le cadran de la destinée est un film particulièrement attendu pour les fans de la franchise. Il s'agira du dernier tour de piste d'Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue au fouet et au chapeau très distinctif. En France, le long-métrage sort directement au cinéma le 28 juin 2023, deux jours avant les Etats-Unis. Il sera projeté auparavant en avant-première au Festival de Cannes le 18 mai 2023.

Dans la bande-annonce d'Indiana Jones 5, dévoilée le 2 décembre 2022, on peut découvrir notre héros évoluer à la fin des années 60 mais aussi dans les années 40 dans une séquence où Harrison Ford a été rajeuni via des techniques absolument bluffantes. On y découvre également le personnage de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui joue la filleule de l'aventurier.

Début 2020, Disney avait annoncé un changement de taille concernant Indiana Jones : Steven Spielberg ne réalisera pas le cinquième film de la saga qui met en scène l'archéologue. A l'époque, le magazine américain Variety expliquait que, selon un proche de Spielberg, la décision revenait entièrement au cinéaste. Steven Spielberg souhaiterait en effet passer le flambeau à une génération de réalisateurs plus jeunes afin qu'ils tentent d'apporter leur propre vision du personnage et de cette licence âgée de 40 ans. Steven Spielberg restera producteur de cet Indiana Jones 5 mais ne sera pas directement derrière la caméra, ce qui est donc une première depuis le début de la saga de l'archéologue au fouet en 1981.

C'est le réalisateur américain James Mangold qui a signé avec Disney et Lucasfilm pour tourner Indiana Jones 5. Mangold, à qui l'on doit notamment Walk The Line et Le Mans 66 (récompensé de deux Oscars en février 2020), s'est déjà prêté à l'exercice de la suite à une licence forte. Il a en effet réalisé Wolverine Le Combat de l'immortel et surtout Logan, film de super-héros crépusculaire très apprécié par la critique et le public lors de sa sortie en 2017.