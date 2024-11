Comme tous les films Marvel, "Doctor Strange 2" s'est doté de deux scènes post-génériques. Sont-elles indispensables ? Et que signifient-elles ? Eléments de réponse.

Les films Marvel ont donné cette nouvelle habitude aux spectateurs : rester jusqu'à la fin du générique de fin pour découvrir, peut-être, une nouvelle scène qui annonce les prochaines productions du studio. Parfois, les réalisateurs en joue, incorporant des scènes qui n'ont d'autres buts que d'être des clins d'oeil ou des traits d'humour, quand d'autres ouvrent tout un nouveau pan du MCU. Dans d'autres cas, il n'y a pas du tout de scène post-générique.

Qu'en est-il de Doctor Strange : in the multiverse of madness ? La réponse est double : le film qui voit l'affrontement entre Doctor Strange et Scarlet Witch se conclut bien sur deux scènes post-génériques, mais l'une est programmatique, quand l'autre n'est qu'un clin d'œil amusant. On vous explique ce qu'il faut en retenir ci-dessous.

Il y a deux scènes post-génériques : une après le générique animée et une à la fin des crédits. Sans spoiler quoi que ce soit, n'attendez cependant pas de grandes implications pour l'avenir du MCU dans la scène post-crédits qui contient un clin d'œil drôle et non une annonce pour le futur de la franchise de super-héros. Quoi qu'il en soit, les amateurs et fans des films Marvel resteront jusqu'au bout pour découvrir cette mini-scène. Attention spoilers de Doctor Strange 2 dans la suite de cet article.

Dans la première scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on peut voir Stephen Strange déambuler dans la rue avant d'être interpelé par une femme aux cheveux d'un blond platine dans un costume qui rappelle ceux des Eternels. Il s'agit de l'actrice Charlize Theron, qui incarne le personnage de Cléa et lui annonce que celui-ci a causé une incursion (comprendre, le télescopage de deux dimensions) et qu'elle a besoin de lui pour régler ce problème. Apparue dans les comics en 1964, Cléa est une super-héroïne de l'univers Marvel en bande-dessinée où elle y côtoie notamment Doctor Strange selon différentes déclinaisons. Tour à tour, elle a pu être son ennemie, son amante, son épouse... Cléa dispose de nombreux pouvoirs dont celui de pouvoir se déplacer entre dimensions dans le Multivers. Originaire de la Dimension Noire (qu'on appelle aussi parfois les Enfers, régis par Dormammu), elle en est parfois la garante suivant les comics dans lesquels elle apparaît. Etant donné la courte durée de ce caméo, on imagine sans mal que Charlize Theron apparaisse prochainement dans un film de la franchise.

La seconde scène post-générique n'est certes pas indispensable mais elle a le mérite d'être assez drôle. Au cours du film, Dr Strange et America Chavez rencontrent un vendeur de pizzas joué par nul autre que Bruce Campbell, le compère de Sam Raimi dans la saga Evil Dead. Alors que celui-ci insiste pour qu'America le paie, Strange lui jette un sort. Le vendeur de pizzas va se taper dessus pendant trois semaines durant. A la toute fin du générique de Dr Strange 2, on retrouve cet homme, toujours en train de se taper dessus jusqu'au moment où sa main arrêter enfin de lui donner des coups de poing et qu'il s'écrie, soulagé : "C'est fini !" A première vue, rien d'extraordinaire mais toute la séquence du vendeur de pizzas est en réalité une référence à Evil Dead 2, film dans lequel Ash Williams (joué par Bruce Campbell) voit sa main possédé et agir de son propre chef jusqu'à ce qu'il décide de la couper à la tronçonneuse. Les amateurs du cinéma de Sam Raimi apprécieront.

Après être apparu dans Doctor Strange, Avengers Infinity War et Endgame, Thor : Ragnarok et Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange est de retour dans un deuxième film solo. Intitulé "The Multiverse of Madness" (que l'on peut littéralement traduire par Le Multivers de la Folie), le long-métrage met de nouveau en scène Stephen Strange dans le rôle du magicien de Marvel. Un temps attendu pour la fin de l'année 2021, Doctor Strange 2 est sorti le 4 mai 2022 en France.

Ce deuxième épisode des aventures du sorcier Stephen Strange est réalisé par Sam Raimi qui y a apporté sa patte si particulière venue du cinéma d'horreur. Benedict Cumberbatch campe à nouveau le Doctor Strange et est accompagné, entre autres, d'Elizabeth Olsen dans le rôle de la Sorcière Rouge alias Scarlet Witch, dont la série Disney+ WandaVision avait grandement développé le personnage.

Synopsis - Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange qui avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Comme à son habitude, Marvel Studios a dévoilé plusieurs bandes-annonces de Doctor Strange 2 en amont de sa sortie. On y découvrait Stephen Strange appeler à l'aide Wanda Maximoff mais aussi voyager dans les dimensions alternatives du Multivers. Le film est titré Doctor Strange in the Multiverse of Madness et s'intéresse aux possibilités infinies débloquées par ces réalités alternatives que le Sorcier Suprême va devoir explorer.

Benedict Cumberbatch reprend le rôle de Stephen Strange dans Doctor Strange 2 : The Multiverse of Madness. Au casting, Elizabeth Olsen apparaît dans le rôle de Wanda Maximoff/La Sorcière Rouge, un dénouement logique après les scènes post-génériques de la série Wandavision (Disney+). Rachel McAdams est également de la partie sous les traits de Christine Palmer, ex de Stephen Strange, tandis que Benedict Wong est présent dans le rôle de Wong. Chiwetel Ejiofor est également au casting dans le rôle de Mordo.

Doctor Strange 2, de son nom complet Doctor Strange in the Multiverse of Madness, est réalisé par Sam Raimi. Le cinéaste, à qui l'on doit notamment Evil Dead ainsi que la toute première trilogie Spider-Man, était pressenti pour prendre la suite de Scott Derrickson après son départ pour différends créatifs. A l'occasion d'une interview chez ComingSoon aux Etats-Unis, Sam Raimi a confirmé qu'il était bien à l'œuvre sur le projet de suite du film Marvel sorti en 2016 et porté par Benedict Cumberbatch. Le site web américain relevait une séquence dans Spider-Man 2 dans laquelle Jonah Jameson et un associé réfléchissent à un nom à donner à Otto Octavius (Dr Octopus) lorsque son partenaire propose Doctor Strange. C'est à ce moment là que Jameson explique que ce pseudonyme est déjà pris. Bien des années plus tard, Sam Raimi réalise donc la suite des aventures du Sorcier Suprême.

Au sujet de cette référence près de deux décennies plus tôt, le cinéaste explique qu'il s'agit d'une pure coïncidence mais en profite pour confirmer pour la première fois qu'il est bien impliqué dans le projet Doctor Strange 2 : "J'adorais Doctor Strange quand j'étais gamin, mais il était toujours derrière Spider-Man et Batman dans mon esprit, probablement numéro 5 dans ma liste des plus grands personnages de comics parce qu'il était tellement original. Mais quand on tournait cette scène dans Spider-Man 2, je n'avais aucune idée qu'on ferait un jour un film Doctor Strange. C'était très drôle de voir la coïncidence de cette réplique dans le film. Je dois avouer que j'aurais aimé savoir que je serai impliqué dans ce projet un jour."

Que faut-il avoir vu avant Doctor Strange 2 ?

Le MCU nous abreuve de plusieurs sorties par an depuis 2008 et Iron Man. Avec l'arrivée de séries sur Disney+, il y a encore plus d'éléments de cet univers partagé à regarder pour les fans et le grand public. Est-il nécessaire d'avoir tout vu pour profiter de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ? Comme toujours, Marvel Studios a bien fait les choses : il est possible de regarder Doctor Strange 2 en ayant une connaissance minimale de tout le reste mais ceux qui ont tout vu en profiteront d'autant plus. Ici, le minimum à avoir vu serait sans doute Doctor Strange 1, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Rajoutez-y la série Wandavision si vous le souhaitez mais le film de Sam Raimi fait le travail de raccrocher les wagons pour ceux qui n'auraient pas d'abonnement à Disney+. Les amateurs qui ont vu la série Loki sauront déjà tout ce qu'il faut savoir sur le Multivers tandis que les fans ayant vu la série animée What If ? capteront d'autant mieux les nombreux clins d'œil du film, mais tout cela n'est pas nécessaire pour la bonne compréhension du film.

Faut-il avoir vu Doctor Strange 1 ? Oui, c'est tout de même indispensable pour savoir qui sont le personnage et ses compagnons d'aventure.

Oui, c'est tout de même indispensable pour savoir qui sont le personnage et ses compagnons d'aventure. Faut-il avoir vu Spider-Man No Way Home ? Le film prend la suite directe de No Way Home pour Stephen Strange. Il est préférable de l'avoir vu.

Le film prend la suite directe de No Way Home pour Stephen Strange. Il est préférable de l'avoir vu. Faut-il avoir vu la série WandaVision ? Doctor Strange 2 raccroche rapidement les wagons mais l'avoir vue vous renseigne mieux sur Scarlet Witch.

Doctor Strange 2 raccroche rapidement les wagons mais l'avoir vue vous renseigne mieux sur Scarlet Witch. Faut-il avoir vu la série Loki ? Le film n'y fait pas référence mais la série est tout de même une bonne entrée en matière sur ce qu'est le Multivers chez Marvel.

Le film n'y fait pas référence mais la série est tout de même une bonne entrée en matière sur ce qu'est le Multivers chez Marvel. Faut-il avoir vu la série What If ? Pas nécessaire mais quelques références apparaissent dans le film.

Pour Le Figaro, Sam Raimi "ne s'est absolument pas renié et signe même un film d'auteur". Doctor Strange 2 est "un grand 8 vertigineux et pop, bardé d'action et gorgé d'effets numériques visuellement incroyables". Le Figaro reproche cependant que ce grand divertissement est "parfois incompréhensible mais tellement jubilatoire". Le Parisien regrette "un déluge d'images conçues par ordinateur, jusqu'à l'écœurement" et un film "totalement déconnecté de la réalité, évoluant dans des dimensions extraterrestres bien trop complexes et fantasmagoriques pour qu'on s'y attache." La critique du journal francilien annonce d'ailleurs la couleur : "on n'a rien compris au film". La raison ? "Le Multivers englobe tellement de dimensions que l'intrigue est difficile à suivre."

Numerama, comme beaucoup de médias, loue la performance d'Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. L'actrice "avait démontré son talent dans WandaVision : elle capte à nouveau toute l'attention. Magnétique, terrifiante, touchante, Elizabeth Olsen délivre une grande performance". Dans les colonnes d'Ecran Large, on s'interroge sur le style de Sam Raimi au service de Marvel Studios. A-t-il été effacé ou non ? "Les fans hardcore de Sam Raimi trouveront le style si reconnaissable du cinéaste dilué comme un bon sirop gâché, mais la fadeur habituelle du MCU se montre sacrément relevée par cette saveur ajoutée."

Première répond à la question "est-ce que Doctor Strange 2 est un film de Sam Raimi ? Bonne nouvelle : oui, indubitablement, et on joue avec un certain plaisir au bingo samraimien devant Multiverse of Madness en repérant des effets de cuts estapillés de son fidèle monteur Bob Murawski [...] et des visions gore très surprenantes au sein d'une franchise si verrouillée." Pour le Journal du Geek, Doctor Strange in the Multiverse of Madness "est une réussite. Devant la caméra, le MCU arbore une nouvelle teinte : celle du sang. Si le curseur aurait pu être poussé plus loin, l'incursion du cinéaste dans la franchise bénéficie d'une singularité que l'on peut saluer."

Les films Marvel sont traditionnellement faits pour être visibles par le plus grand nombre, c'est aussi le cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En France, Doctor Strange 2 est classé pour tous publics. Aux Etats-Unis, Doctor Strange 2 a reçu la classification "PG-13" qui signifient que certaines images peuvent ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans. La MPAA, qui distribue ces classifications, précise que ce jugement a été fait car le film comporte des séquences intenses de violence et d'action. On y trouve également des images effrayantes et quelques gros mots. Nous avons vu le film et pouvons confirmer que Doctor Strange 2 pourrait ne pas convenir à tous les regards. Le film, réalisé par Sam Raimi, se permet quelques séquences violentes et parfois effrayantes telles qu'on n'en a encore jamais vues dans un film Marvel à ce jour. Difficile cependant de statuer sur un âge minimum pour voir ce film tant les enfants et leur niveau de maturité diffèrent. Entre 10 et 13 ans peut être ? Pas moins en tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas certain que votre enfant puisse regarder ces images, nous vous conseillons d'aller voir Doctor Strange 2 sans lui pour confirmer si oui ou non vous souhaitez le lui montrer ultérieurement.