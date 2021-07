DUNE FILM 2021. C'est l'un des films les plus attendus de l'automne 2021. Warner Bros a dévoilé un nouveau trailer du film Dune, réadapté par Denis Villeneuve. Découvrez cette nouvelle bande-annonce épique.

[Mis à jour le 22 juillet 2021 à 15h00] Dune sera-t-il LE film de l'année 2021 ? La nouvelle bande-annonce dévoilée ce jeudi 22 juillet 2021 par Warner Bros permet en tout cas de l'espérer. Ces nouvelles images nous en révèlent un peu plus sur l'adaptation des romans de Frank Herbert par Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier Contact, Prisoners...). Ces plans monumentaux et spectaculaires offre un nouvel aperçu de la quête qui attend Paul Atréides, joué par Timothée Chalamet. Le public français devra toutefois attendre le 15 septembre 2021 pour se faire sa propre opinion.

Réputée impossible, l'adaptation de la saga Dune de Frank Herbert a été tentée plusieurs fois au cinéma par le passé. Une première tentative jamais achevée par Alejandro Jodorowsky suivie en 1984 par une adaptation pas toujours très appréciée signée David Lynch. C'est désormais le réalisateur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier Contact, Prisoners...) qui s'attaque à cette fresque. Au casting, on retrouve Timothée Chalamet (Paul Altréides), Oscar Isaac (Duc Leto Atréides), Rebecca Ferguson (dame Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani) ou encore Jason Momoa (Duncan Idaho). Avec cette fresque de science-fiction, cette oeuvre réputée inadaptable sur grand écran après l'échec critique de la proposition de David Lynch, fera-t-elle l'unanimité auprès des fans et des néophytes ? Ci-dessous, découvrez la nouvelle bande-annonce de Dune.

tout savoir sur dune

Synopsis - Nouvelle adaptation du roman de SF de Frank Herbert, Dune met en scène la Maison Atréides qui accepte de régner sur la planète Arrakis, cœur de la production d'épice, une substance qui permet le voyage interstellaire mais aussi permet de vivre plus longtemps. Très convoitée par les différentes factions de l'empire, la planète est également hostile...

En raison du coronavirus, la nouvelle adaptation de Dune, roman de Frank Herbert, très attendue des amateurs de science-fiction a été décalée de plusieurs mois. Prévu initialement pour 2020, le film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet devrait désormais sortir le 15 septembre 2021 en France.

Le premier trailer de Dune a été révélé le 9 septembre 2020, juste après une séquence de questions-réponses entre l'animateur Stephen Colbert et l'équipe du film dont Denis Villeneuve. Le réalisateur du film explique qu'il a découvert le livre de Frank Herbert à l'âge de 15 ans et a été happé dans cet univers de science-fiction hors du commun. Timothée Chalamet, interprète de Paul Atréides, rôle principal du film, explique que son personnage est "un jeune homme sur un chemin plus grand qu'il ne peut le comprendre". Il est en effet accueilli comme un Messie sur la planète désertique Arrakis.

Le réalisateur canadien, à qui l'on doit notamment Blade Runner 2049 et Premier Contact, a d'ailleurs insisté pour tourner un maximum des plans de Dune en conditions réelles. "Je voulais tourner dans un vrai désert" affirme-t-il à Stephen Colbert avant de s'expliquer : "Les Dents de la mer n'a pas été tourné dans une piscine". Timothée Chalamet confirme : "Je n'ai fait que deux scènes devant un fond vert. Tout le reste est en conditions réelles".

Denis Villeneuve a également profité de cette interview pour expliquer pourquoi Timothée Chalamet était parfait pour le rôle de Paul Atréides : "Il a une intelligence profonde dans ses yeux. J'ai l'impression qu'il a vécu plusieurs vies. Et pourtant il a l'air si jeune devant la caméra !" Josh Brolin, interprète de Gurney Halleck, raconte que son personnage "croit dans le message messianique que Paul Atréides amène avec lui".

Animateur de cette session de questions-réponses, Stephen Colbert a profité de cette occasion pour revenir sur le personnage de Liet-Kynes, qui est un homme dans la version littéraire de Dune mais est joué par Sharon Duncan-Brewster dans le film de Denis Villeneuve. "Ce qui est important, c'est ce pour quoi le personnage se bat, peu importe s'il s'agit d'un homme ou d'une femme" explique-t-elle. D'ailleurs, la comédienne a de grands espoirs pour le long-métrage : "C'est un ravissement pour les yeux mais c'est aussi quelque chose qu'on doit emmener avec nous [...] Ce film peut inspirer le changement" promet-elle.

L'adaptation de Dune par Denis Villeneuve se dévoile enfin un peu plus avec des images officielles du casting réuni pour l'occasion. C'est le magazine Vanity Fair qui a révélé en exclusivité les premières photos de ce Dune 2021 très attendu avant que celles-ci ne soient mises à disposition du reste de la presse. En cliquant sur le diaporama ci-dessous, vous pourrez retrouver toutes les photos. On y découvre des images officielles des nombreux acteurs engagés pour redonner vie au chef d'œuvre de Frank Herbert.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cette nouvelle adaptation de Dune propose un tout nouveau casting. C'est Timothée Chalamet qui a décroché le rôle principal de Paul Atréides, tandis que le reste de sa famille est incarnée par Oscar Isaac (Leto Atréides) et Rebecca Ferguson (Dame Jessica Atréides). Gurney Halleck, fidèle de la maison Atréides, est incarné par Josh Brolin, tandis que Jason Momoa prête ses traits à Duncan Idaho. Du côté des Fremen, on retrouve, Chani incarnée par Zendaya et Stilgar, qui est joué par Javier Bardem. Stellan Skarsgard joue le baron Vladimir Harkonnen, Charlotte Rampling la Révérende Mère gaius Helen Mohiam, David Bautista Glossu Rabban et Chang Chen prête ses traits au docteur Wellington Yueh.

Dune - Sortie Cinéma le 15 septembre 2021