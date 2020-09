DUNE 2020 - Warner Bros dévoile ce mercredi la première bande-annonce de l'adaptation du roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Tout savoir sur Dune.

[Mis à jour le 9 septembre 2020 à 9h49] Préparez-vous à découvrir les premières images de la planète Arrakis. Warner Bros France a annoncé que la bande-annonce de l'adaptation 2020 de Dune serait dévoilée ce mercredi 9 septembre 2020. Après la tentative très critiquée de David Lynch dans les années 1980, c'est au tour de Denis Villeneuve (Prisoners, Blade Runner 2049, Premier contact...) de relever le défi d'adapter sur grand écran le sois-disant inadaptable classique littéraire de Frank Herbert. Le long-métrage de science-fiction devait sortir le 23 décembre 2020, mais c'était avant la crise liée au coronavirus. La mise en ligne de cette première bande-annonce dans la journée devrait ainsi confirmer la date de sortie de ce blockbuster, l'un des plus attendu de cette fin d'année 2020.

Pour cette adaptation 2020 de Dune, le réalisateur canadien s'est entouré d'un casting d'exception. Timothée Chalamet a hérité du rôle principal et incarnera Paul Atréides, tandis que ses parents, Leto et Jessica Atréides, seront respectivement joués par Oscar Isaac et Rebecca Ferguson. Zendaya prête ses traits à Chani, tandis que l'on retrouvera également au casting Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin ou encore David Bautista. Cette adaptation va-t-elle convaincre les fans du roman et les néophytes ? Il va falloir attendre la sortie de la première bande-annonce pour le découvrir.

Synopsis - Nouvelle adaptation du roman de SF de Frank Herbert, Dune met en scène la Maison Atréides qui accepte de régner sur la planète Arrakis, cœur de la production d'épice, une substance qui permet le voyage interstellaire mais aussi permet de vivre plus longtemps. Très convoitée par les différentes factions de l'empire, la planète est également hostile...

Plusieurs mois avant sa date de sortie en salles attendue pour Noël, l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve se dévoile enfin un peu plus avec des images officielles du casting réuni pour l'occasion. C'est le magazine Vanity Fair qui a révélé en exclusivité les premières photos de ce Dune 2020 très attendu avant que celles-ci ne soient mises à disposition du reste de la presse. En cliquant sur le diaporama ci-dessous, vous pourrez retrouver toutes les photos. On y découvre des images officielles des nombreux acteurs engagés pour redonner vie au chef d'œuvre de Frank Herbert. Citons notamment Timothée Chalamet en Paul Atréides, Oscar Isaac dans le rôle du Duc Leto Atréides, Rebecca Ferguson en dame Jessica tandis que Josh Brolin campe Gurney Halleck et Zendaya joue Chani. On sait par ailleurs que Jason Momoa incarne le personnage de Duncan Idaho.

Dune - Sortie Cinéma prévue le 23 décembre 2020