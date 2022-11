HUNGER GAMES. Un nouveau film "Hunger Games", intitulé "la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur", est en préparation. Date de sortie, premières images, casting, voici tout ce que l'on sait déjà.

[Mis à jour le 03 novembre 2022 à 10h35] Un cinquième film Hunger Games est actuellement en préparation. La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est l'adaptation du roman du même nom de Suzanne Collins. Celui-ci raconte le parcours d'un jeune Coriolanus Snow, joué par Donald Sutherland dans les quatre premiers films, 64 ans avant le soulèvement provoqué par Katniss. Il se prépare à être le mentor des Hunger Games et à s'occuper des tributs du District 12... et plus particulièrement la nouvelle héroïne, Lucy Gray Baird, 16 ans. La sortie de Hunger Game 5 est prévue pour le 15 novembre 2023,

Au casting, on retrouvera l'acteur Tom Blyth (Billy the Kid, The Gilded Age) dans le rôle de Coriolanus Snow jeune, qui donnera la réplique à Rachel Zegler (West Side Story, Blanche Neige) qui interprète Lucy Gray Baird. La distribution est complétée par des acteurs bien connus, comme Peter Dinklage (Game of Thrones), Viola Davis (Murder), Hunter Schafer (Euphoria) ou encore Jason Schwartzman (A bord du Darjeeling Limited). Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur le film.

Synopsis - Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12 lors de la dixième édition des Hunger Games, et plus particulièrement de la jeune Lucy Gray Baird. Adapté du roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

Hunger Games 5 : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sortira courant 2023. Lors du CinémaCon, la société de production LionsGate a en effet confirmé la date de sortie du film pour le 15 novembre 2023, une information ensuite relayée sur les réseaux sociaux.