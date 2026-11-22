Le cinquième épisode de la saga "Hunger Games", intitulé "La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur", raconte la jeunesse de celui qui deviendra le président Snow.
Programme TV
Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est l'adaptation du roman du même nom de Suzanne Collins, sorti en 2020. Celui-ci raconte le parcours d'un jeune Coriolanus Snow, joué par Donald Sutherland dans les quatre premiers films de la franchise, 64 ans avant le soulèvement provoqué par Katniss dans la trilogie originelle. Ici, il se prépare à être le mentor des Hunger Games et à s'occuper des tributs du District 12... et plus particulièrement Lucy Gray Baird.
Après Donald Sutherland et avant Ralph Fiennes, Tom Blyth a été choisi pour incarner Coriolanus Snow dans sa jeunesse. Âgé de 28 ans au moment de la sortie du cinquième Hunger Games en 2023, l'acteur britannique s'était auparavant fait connaître pour son interprétation de Billy the Kid dans la série éponyme, diffusée entre 2022 et 2025. Il avait également fait une apparition dans la série The Gilded Age, le temps d'un épisode de la première saison. Après Hunger Games, il s'est illustré dans le film romantique de Netflix, People we meet on vacation, adapté du roman d'Emily Henry.
Dans Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Tom Blyth donne la réplique à Rachel Zegler, star de Broadway révélée dans le West Side Story de Steven Spielberg. Par la suite, elle a été remarquée pour son rôle de Blanche-Neige dans le live action éponyme du dessin animé Disney, puis sur les planches dans la comédie musicale Evita.
Notre critique de Hunger Games 5
Synopsis - Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12 lors de la dixième édition des Hunger Games, et plus particulièrement de la jeune Lucy Gray Baird. Adapté du roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.
Où acheter le livre Hunger Games 5 ?
Quels acteurs au casting d'Hunger Games 5 ?
- Tom Blyth : Coriolanus Snow
- Rachel Zegler : Lucy Gray Baird
- Hunter Schafer : Tigris Snow
- Peter Dinklage : Casca Highbottom
- Viola Davis : Dr. Volumnia Gaul
- Jason Schwartzman : Lucretius "Lucky" Flickerman
- Josh Andrés Rivera : Sejanus Plinth
- Burn Gorman : Commander Hoff
- Kaitlyn Akinpelumi : Domita Whimsiwick
- Kjell Brutscheidt : Tanner
- Isobel Jesper Jones : Mayfair Lipp
- Ashley Liao : Clemensia Dovecote
- Zoe Renee : Lysistrata Vickers
- Sofia Sanchez : Wovey
- Mackenzie Lansing : Coral
- Flora Thiemann : Livia Carden
- Lilly Maria Cooper : Arachne Crane
- Fionnula Flanagan: Grandma'am
Film de Science-Fiction
- Hunger games 5
- Hunger games 5 acteur
- Distribution de hunger games
- Stranger things saison 5 > Guide
- Bridgerton saison 5 > Accueil - Netflix
- Hunger games > Guide
- Hunger games 6 > Guide
- Hunger games 3 > Guide
- Gravity : Thomas Pesquet a donné son avis sur le réalisme du film, "pour nous astronautes..."
- Jurassic Park : streaming, intrigue, casting, avis... Tout sur le film culte de Steven Spielberg
- Dune : vous ne comprenez pas la partie 1 ? Il y a un vocabulaire et un univers à connaître, on vous explique tout
- Avatar 2 : quand sort la suite de "La voie de l'eau" ?
- Dune, deuxième partie : avis, critiques, séances, casting, intrigue... Dernières actualités
- Interstellar : explications et théories sur la fin du film de Christopher Nolan
- Jurassic World 3 : il s'agit du film le plus détesté de la franchise, on vous explique pourquoi
- Mickey 17 : pourquoi le dernier film avec Robert Pattinson est-il aussi attendu ?
- Inception : rêve ou réalité ? La fin du film de Christopher Nolan expliquée
- Megalopolis : "effroyable nanar" ou film "unique" ? La critique divisée par le dernier Coppola
- Jurassic World 2 : synopsis, streaming, casting, avis, bande-annonce...
- S.O.S. Fantômes : La Menace de glace
- Matrix 4 : synopsis, casting, bande-annonce, avis... Tout sur Resurrections
- 2001, l'odyssée de l'espace
- Terminator 2, le jugement dernier
- Blade Runner
- Alien, le huitième passager
- E.T. l'extraterrestre
- La Mouche
- Dune 3 : une bande-annonce spectaculaire pour le final de la saga, on en a des frissons
- Star Wars Starfighter : première image du film avec Ryan Gosling