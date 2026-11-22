Le cinquième épisode de la saga "Hunger Games", intitulé "La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur", raconte la jeunesse de celui qui deviendra le président Snow.

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Livre

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est l'adaptation du roman du même nom de Suzanne Collins, sorti en 2020. Celui-ci raconte le parcours d'un jeune Coriolanus Snow, joué par Donald Sutherland dans les quatre premiers films de la franchise, 64 ans avant le soulèvement provoqué par Katniss dans la trilogie originelle. Ici, il se prépare à être le mentor des Hunger Games et à s'occuper des tributs du District 12... et plus particulièrement Lucy Gray Baird.

Après Donald Sutherland et avant Ralph Fiennes, Tom Blyth a été choisi pour incarner Coriolanus Snow dans sa jeunesse. Âgé de 28 ans au moment de la sortie du cinquième Hunger Games en 2023, l'acteur britannique s'était auparavant fait connaître pour son interprétation de Billy the Kid dans la série éponyme, diffusée entre 2022 et 2025. Il avait également fait une apparition dans la série The Gilded Age, le temps d'un épisode de la première saison. Après Hunger Games, il s'est illustré dans le film romantique de Netflix, People we meet on vacation, adapté du roman d'Emily Henry.

Dans Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Tom Blyth donne la réplique à Rachel Zegler, star de Broadway révélée dans le West Side Story de Steven Spielberg. Par la suite, elle a été remarquée pour son rôle de Blanche-Neige dans le live action éponyme du dessin animé Disney, puis sur les planches dans la comédie musicale Evita.

fiche film

Synopsis - Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12 lors de la dixième édition des Hunger Games, et plus particulièrement de la jeune Lucy Gray Baird. Adapté du roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

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