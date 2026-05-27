Virginie Efira incarne une nonne lesbienne dans le film "Benedetta" de Paul Verhoeven, sorti au cinéma le 7 juillet 2021.

Après Basic Instinct, Showgirls ou Elle, le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven a sorti un nouveau film sulfureux en 2021. Benedetta suit une nonne d'un couvent de Toscane, à la fin du XVe siècle. Sa capacité à réaliser des miracles va totalement bouleverser la vie de la communauté et poser question. Virginie Efira incarne cette soeur Benedetta capable de miracles, qui est également attirée par les femmes.

Il s'agit de l'adaptation libre du roman de l'historienne Judith C. Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, publié en 1987 en France. Benedetta Carlini a véritablement existé, et le verbatim de son procès pour imposture et pour sa liaison lesbienne avec une autre soeur se trouvait dans les archives de Florence.

Benedetta Carlini est une véritable religieuse catholique italienne, née en 1590 à Vellano et décédée en 1661 en Toscane. Cette dernière raconte être capable de miracles et dit avoir vécu des expériences mystiques lors de sa vie au couvent des Théatines. Elle assure que les stigmates sur sa peau serait d'origine divine. Benedetta se serait même marié spirituellement avec Jésus après avoir eu une nouvelle vision. C'est à ce moment que le prévôt de Pescia s'interroge sur la véracité des évènements, et plusieurs enquêtes sont ouvertes au sujet de la nonne, qui révèle que l'abbesse se serait elle-même infligée les stigmates sur son corps. En revanche, aucune source n'atteste d'une condamnation de Benedetta Carlini, si ce n'est qu'elle est démise de ses fonctions.

Si Benedetta s'inspire donc d'un personnage ayant réellement existé, Paul Verhoeven a pris des libertés avec l'ouvrage : il a ajouté une séquence d'émeute à la fin du film qui n'était pas dans le livre, par exemple. On ne sait pas non plus si les visions de soeurs Benedetta était véritablement authentiques ou non.

Synopsis - A la fin du XVème siècle, alors que la peste fait rage, Benedetta Carlini entre comme novice au couvent de Pescia en Toscane. Capable depuis l'enfance de miracles, elle va bouleverser la vie de cette communauté.