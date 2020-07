TENET- Après plusieurs tergiversions, Warner Bros a décidé de sortir Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, en France et dans 70 autres pays à la fin du mois d'août.

[Mis à jour le 28 juillet 2020 à 9h58] Plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir le mystérieux Tenet. Si sa date de sortie a été décalée à plusieurs reprises, Warner Bros. Pictures a annoncé que le film de Christopher Nolan sortirait très prochainement en France. Le blockbuster de l'été, attendu comme le Messie par les cinémas et les spectateurs, sortira le 26 août 2020 dans 70 pays, dont l'Hexagone. Pour rappel, Tenet a été successivement repoussé car les salles de cinémas ne sont pas encore ouvertes partout dans le monde. C'est le cas des Etats-Unis qui a connu ces dernières semaines une hausse du nombre de cas de coronavirus : le film devrait pouvoir sortir dans quelques villes américaines le 3 septembre. En revanche, aucune sortie n'est actuellement prévue en Chine, où les restrictions sanitaires ne permettent pas la diffusion d'un film aussi long (2h30).

Ce choix de sortir Tenet seulement dans certains pays est inédit dans l'industrie cinématographique. Une telle décision soulève d'ailleurs des problématiques particulières pour Warner Bros, notamment le risque du piratage massif, qui serait catastrophique à la fois pour le studio et pour les exploitants. Mais comme l'avait expliqué Toby Emmerich, président des studios Warner, Tenet n'est pas "traité comme une sortie mondiale traditionnelle". Si la sortie de Tenet se révèle être un succès, cela pourrait avoir des conséquences sur les stratégies de sorties des blockbusters de l'année, dont beaucoup ont été repoussés à une date ultérieure, voire à 2021.

Découvrez la dernière bande-annonce de Tenet

Il est toujours difficile de résumer précisément un film de Christopher Nolan avant sa sortie en salles. Tenet n'échappe pas à la règle, et les premières images dévoilées ne permettent que de saisir la tonalité et les premières miettes de l'intrigue. On sait seulement que, comme pour le reste de son oeuvre, le cinéaste poursuivra sa réflexion autour de la temporalité et de l'espace. Dans la nouvelle bande-annonce sortie le 21 mai 2020, on apprend que le protagoniste incarné par John David Washington n'utilisera pas le voyage dans le temps pour empêcher une troisième guerre mondiale, comme on pouvait le penser jusqu'alors : Christopher Nolan introduit dans ce trailer le concept "d'inversion du temps", qui permettrait de "communiquer avec le futur", sans en dévoiler pour autant son fonctionnement exact. Ces premières images permettent également de découvrir le duo formé par John David Washington et Robert Pattinson en action, Tenet promettant des scènes d'action explosives.

C'est au mois de décembre que Warner Bros a dévoilé la toute première bande-annonce de Tenet, le nouveau thriller réalisé par Christopher Nolan. Bien qu'il maintienne sciemment la confusion au sujet de son synopsis et de son univers, le film a dévoilé quelques images qui permettent de se rendre compte que Tenet est plus proche d'Inception que de Dunkerque avec notamment une représentation du voyage dans le temps. Ci-dessous, retrouvez la première bande-annonce de Tenet.

Synopsis de Tenet - Comme souvent avec les thrillers de Christopher Nolan, il n'est pas forcément évident de comprendre de quoi il s'agit avant d'avoir vu le film. Tenet se déroule dans le monde de l'espionnage international. Ressuscité après sa mort lors d'un test psychologique, un agent doit désormais faire son possible pour éviter la Troisième Guerre Mondiale. Pour cela, il utilisera la technique de "l'inversion du temps".

Pour le public francophone, le mot "tenet" qui donne son titre au prochain film de Christopher Nolan est tout à fait étranger et ne signifie pas grand chose. Et pourtant, si l'on regarde sa définition dans le dictionnaire anglais Merriam-Webster, on découvre que "tenet" est un principe, une croyance ou une doctrine généralement considérée comme vraie et particulièrement par les membres d'un groupe, d'un mouvement ou d'une profession. Dans le film Tenet, comme a pu le dévoiler la première bande-annonce, le simple mot "tenet" prononcé auprès des bonnes personnes est censé ouvrir des portes jusque là fermées au personnage principal. Ce serait donc une sorte de mot de passe partagé dans les hautes sphères de l'espionnage international. Autre fait intéressant, le mot "tenet" est un palindrome, c'est à dire que c'est un mot qui se lit de la même façon à l'envers et à l'endroit, en symétrie parfaite. Le choix de ce mot ne s'est certainement pas fait par hasard car, quand on voit le trailer du film et son exploration du voyage dans le temps, la symétrie semble tenir une grande place dans le long-métrage de Christopher Nolan.

Tête d'affiche de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, John David Washington est le fils de Denzel Washington. On l'a vu précédemment dans le dernier film de Spike Lee : BlacKkKlansman. Dans Tenet, il donne la réplique notamment à Robert Pattinson (Twilight, Cosmopolis) qui jouera prochainement Bruce Wayne dans le Batman de Matt Reeves. Le cinéaste embauche à nouveau Michael Caine, un de ses acteurs fétiches vu notamment dans Inception et sa trilogie Batman, ainsi que Kenneth Branagh qu'il a dirigé dans Dunkerque. L'actrice Clémence Poésy, interprète de Fleur Delacour dans la saga Harry Potter, mais aussi vue dans les séries Tunnel et Genius, est également présente au casting de Tenet.

Tenet - le 26 août dans les sorties cinéma