TENET - Le dernier Christopher Nolan fait parler de lui, que ça soit pour les critiques, le making-of impressionnant ou les spectateurs qui ont besoin d'explications sur le scénario. Tout savoir sur Tenet.

[Mis à jour le 29 août 2020 à 9h00] Difficile de passer à côté du phénomène Tenet pour les amateurs de septième art. Attendu comme le film pouvant "sauver" un cinéma affaibli par la crise sanitaire, le seul blockbuster de l'été 2020 est à découvrir dans les salles. Certains l'ont déjà vu et ont pu partager leur incompréhension face à un scénario dense et complexe, quand les critiques se divisent sur la qualité du long-métrage signé Christopher Nolan. Quoi qu'il en soit, Tenet ne laisse pas indifférent. Il va toutefois falloir patienter pour savoir si ce thriller d'espionnage a réussi son pari, à savoir ramener les spectateurs dans les salles : Warner Bros ne communiquera les chiffres de fréquentation que le 31 septembre.

Pour rappel, Tenet suit un espion américain (le Protagoniste incarné par John David Washington) engagé pour réussir une mission de la plus haute importance : empêcher une Troisième Guerre mondiale temporelle. Pour cela, il devra se familiariser avec l'inversion du temps... Si vous avez vu le dernier film de Christopher Nolan, peut-être avez-vous des questions sur le scénario. Nous vous proposons ci-dessous des explications sur l'intrigue globale et le concept d'inversion du temps, avec des spoilers. Si vous n'avez pas encore vu Tenet, nous vous conseillons de passer votre chemin et de descendre plus bas dans cet article pour découvrir l'avis des critiques, sans spoiler, mais également le making-of impressionnant du dernier Christopher Nolan, ou encore la traduction du titre, le casting ou la chanson de Travis Scott.

Explications sur l'inversion du temps dans Tenet

Attention, ce qui suit contient des spoilers sur l'intrigue de Tenet. Si vous ne l'avez pas vu, nous vous conseillons de passer votre chemin. Difficile de résumer Tenet en quelques lignes tant l'intrigue est dense. De nombreux spectateurs ont exprimé leur incompréhension face au dernier film de Christopher Nolan, et pour cause : le réalisateur se sert d'un principe physique difficile à appréhender pour ériger un film d'espionnage international tentant de mettre fin à une guerre temporelle. Il s'agit de l'inversion du temps, expliquée plusieurs fois dans le film : un objet peut voir son entropie (définie sommairement comme la variation de fonction, l'idée de désordre du système, notamment thermodynamique) altérée et inversée. Il n'avance donc pas en suivant la ligne directrice du temps telle qu'on la connaît, mais à l'envers. C'est parce qu'une balle a été inversée qu'elle peut retourner dans la gâchette avant même d'avoir été tirée, ou remonter dans la main alors qu'elle n'est pas encore tombée de la main. Pour expliquer ce phénomène, les notions d'instinct et d'intention sont rapidement mentionnées au début du film, sans plus de détails.

Au cours du film, on découvre que Sator (Kenneth Brannagh) se sert "d'étaux temporels" pour jongler entre les deux modes de temporalités. Lorsqu'il traverse un portail, il peut naviguer dans la temporalité inversée où tout se déroule en sens inverse, comme une cassette que l'on rembobinerait. Cela lui permet, dans une moindre mesure, de "remonter le temps" en sachant ce qu'il va se passer, pour arriver à ses fins. Cette technique, que lui ont apportée les générations futures, est ensuite utilisée par les autres personnages lors de la dernière partie de Tenet. A noter que les personnages cohabitent avec leur version "passée" lorsqu'ils inversent le temps : passé et futur se déroulent ainsi en simultané. Mais comment savoir dans quelle "temporalité" se trouvent les personnages ? Il y a un indice visuel qui permet de se repérer : lorsque le personnage porte un masque respiratoire ou dans un sas, c'est qu'il est dans la temporalité "inversée". Sinon, la temporalité se déroule selon notre mode de perception habituel, c'est-à-dire linéairement.

Troisième guerre mondiale, inversion, algorithme... explications sur le scénario de Tenet (spoilers)

Comme les deux paragraphes précédents, ne lisez pas ce qui suit si vous n'avez pas encore vu Tenet, au risque de vous faire spoiler l'intrigue globale. Le long-métrage de Christopher Nolan voit Le Protagoniste (John David Washington) être engagé par une mystérieuse organisation, Tenet, afin d'empêcher une troisième guerre mondiale grâce à l'inversion du temps. Son enquête va le mener dans différents recoins du monde, jusqu'à un certain Andrei Sator (Kenneth Brannagh), un oligarque russe qui met sur le marché des balles inversées venues du futur. Au fur et à mesure du film, on découvre que Sator aide les générations futures à décimer les êtres humains du présent. Comment ? En rassemblant les neuf pièces d'un "algorithme" créé par une scientifique du futur et disséminé dans le passé/présent. Cet algorithme a le pouvoir d'inverser totalement le cours du temps, et donc l'entropie de la nature. Si cet algorithme est activé, les générations actuelles seraient détruites, mais permettraient dans le futur de vivre dans un monde où le temps s'écoule de manière inversée. Cela permettrait notamment à la nature, qui est détruite par l'action de l'homme, de fonctionner en sens inverse en se régénérant.

Pourquoi Andrei Sator travaille avec les générations futures à cette destruction du monde ? Lorsqu'il était plus jeune, à la destruction de l'URSS, il travaillait sur un site d'enrichissement de plutonium à Stalsk-12. Il reçoit des instructions du futur dans une mallette, qui contient également des lingots d'or, et débute sa quête à la recherche des pièces de l'algorithme. Atteint d'un cancer, il veut se suicider, ce qui déclenchera l'algorithme qui inversera le temps et détruira l'humanité. Mais il en est empêché par Le Protagoniste, Neil, et son épouse Katherine. Après que Sator a réussi à s'emparer de la neuvième pièce de l'algorithme, il décide de "remonter le temps" grâce à l'inversion pour profiter de dernières vacances au Vietnam avec sa femme et son fils. Il prévoit ensuite de mourir pour activer l'algorithme. Il sera toutefois contrecarré dans ses plans par le Protagoniste, Neil, Ives et Katherine.

Outre son scénario, Tenet brille par ses images et ses scènes d'action spectaculaire. Warner Bros a révélé des éléments du making-of du film dans la vidéo ci-dessus. On peut notamment entendre Christopher Nolan décrire l'inversion temporelle et la manière dont ça s'est traduit à l'écran, et notamment dans les scènes de combats. La plupart des scènes d'action sont d'ailleurs réelles, avec le moins d'effets numériques possibles. Moins de 300 plans du film comprendrait des effets spéciaux. En moyenne, pour une production de cette ampleur, on est davantage sur un ratio de 1500 plans avec des effets spéciaux.

La presse se déchire sur la qualité de Tenet. Si les critiques s'entendent sur un chose, c'est sur le fait que Christopher Nolan va retourner le cerveau des spectateurs. Film somme, un seul visionnage apparaît insuffisant pour saisir toute la densité et la complexité de Tenet. C'est pour certains sa grande qualité, pour d'autres son principal défaut, comme le note Cinemateaser : "Blockbuster exigeant et complexe à une époque où les spectacles-rois de Disney/Marvel misent sur la simplicité et l'immédiateté, TENET apparaît comme une réaction, épidermique et jusqu'au-boutiste, de Chris Nolan". Le média spécialisé juge que ce thriller d'espionnage est "à voir impérativement deux fois – c'est aussi sa limite." Première est beaucoup plus intransigeant : "Mais Tenet n'a au final pas l'évidence d'Inception, ou la forme épurée de Dunkerque [...] Nolan ne parvient ici jamais à traduire clairement, en termes de cinéma, l'idée métaphysique au coeur de son film"

Tenet reste un long-métrage spectaculaire. Que ça soit le jeu des acteurs (Robert Pattinson et John David Washington en tête) ou le visuel, Tenet s'impose tout de même comme un blockbuster incontournable. "Avec "Tenet", Christopher Nolan propose en 2h30 un spectacle visuellement étourdissant, redoutablement intelligent (trop ?), nécessitant une attention permanente du spectateur, qui doit redoubler de vigilance pour éviter de s'égarer dans les méandres d'un scénario à tiroirs", résume France Inter, quand LCI loue "un film visuellement virtuose". Certains spectateurs pourraient d'ailleurs ressentir le besoin de voir Tenet plusieurs fois, et c'est peut-être ça qui permettra de "sauver le cinéma". Le Parisien loue de son côté "des scènes d'action dingues", "un hommage aux films d'espionnage", même s'il existe "le risque d'être un peu perdu en route, mais ce n'est pas si grave".

Mais beaucoup de médias reprochent à Tenet sa longueur (2h30) et son manque de clarté. Pour Franceinfo, "le blockbuster de Christopher Nolan ne remplit pas tout à fait son contrat" lorsque Libération reproche au film de ne "jamais prendre consistance", tout en saluant la "virtuosité et démesure sur les paradoxes visuels d'une guerre temporelle". L'Obs est encore plus tranché : "Le film dure deux heures et demie, et, franchement, c'est la fête à Neuneu, personne n'y comprend rien". En dehors de ça, le média français reproche au film sa froideur et son manque d'humanité.

Certains spectateurs chanceux ont déjà pu découvrir Tenet à l'occasion des nombreuses avant-premières organisées dans toute la France. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le blockbuster est noté 3 étoiles sur 5 sur notre site : globalement, les lecteurs qui ont partagé leur avis été séduits par le dernier Christopher Nolan. Emmanuel Mrn juge le film "au top", quand Elto56 trouve le thriller "étagé, complexe, qui vous triture les méninges et une action non-stop", "du Nolan comme on l'aime". Pour Pauline, Tenet est "un thriller temporel haletant [...] certainement à revisionner pour en saisir la quintessence, mais quel chef d'oeuvre de montage et scénaristique". Toutefois, le long-métrage ne fait pas l'unanimité, puisque Ross571 déplore un "film spectaculaire au scénario complètement incompréhensible", un avis partagé par Shley_mmd qui juge Tenet "incompréhensible du début jusqu'à la fin".

En savoir plus

Synopsis de Tenet - Comme souvent avec les thrillers de Christopher Nolan, il n'est pas forcément évident de comprendre de quoi il s'agit avant d'avoir vu le film. Tenet se déroule dans le monde de l'espionnage international. Après un test psychologique, un agent doit faire son possible pour éviter une Troisième Guerre mondiale. Pour cela, il utilisera la technique de "l'inversion du temps".

Il est toujours difficile de résumer précisément un film de Christopher Nolan avant sa sortie en salles. Tenet n'échappe pas à la règle, et les premières images dévoilées ne permettent que de saisir la tonalité et les premières miettes de l'intrigue. On sait seulement que, comme pour le reste de son oeuvre, le cinéaste poursuivra sa réflexion autour de la temporalité et de l'espace. Dans la bande-annonce dévoilée en mai dernier, Christopher Nolan introduit dans ce trailer le concept "d'inversion du temps", qui permettrait de "communiquer avec le futur", sans en dévoiler pour autant son fonctionnement exact. Ces images permettent également de découvrir le duo formé par John David Washington et Robert Pattinson en action, Tenet promettant des scènes d'action explosives.

C'est au mois de décembre que Warner Bros a dévoilé la toute première bande-annonce de Tenet, le nouveau thriller réalisé par Christopher Nolan. Bien qu'il maintienne sciemment la confusion au sujet de son synopsis et de son univers, le film a dévoilé quelques images qui permettent de se rendre compte que Tenet est plus proche d'Inception que de Dunkerque avec notamment une représentation du voyage dans le temps. Ci-dessous, retrouvez la première bande-annonce de Tenet.

Pour le public francophone, le mot "tenet" qui donne son titre au prochain film de Christopher Nolan est tout à fait étranger et ne signifie pas grand chose. Et pourtant, si l'on regarde sa définition dans le dictionnaire anglais Merriam-Webster, on découvre que "tenet" est signifie "précepte", un principe, une croyance ou une doctrine généralement considérée comme vraie et particulièrement par les membres d'un groupe, d'un mouvement ou d'une profession. Dans le film Tenet, comme a pu le dévoiler la première bande-annonce, le simple mot "tenet" prononcé auprès des bonnes personnes est censé ouvrir des portes jusque là fermées au personnage principal. Ce serait donc une sorte de mot de passe partagé dans les hautes sphères de l'espionnage international. Autre fait intéressant, le mot "tenet" est un palindrome, c'est à dire que c'est un mot qui se lit de la même façon à l'envers et à l'endroit, en symétrie parfaite. Le choix de ce mot ne s'est certainement pas fait par hasard car, quand on voit le trailer du film et sa réflexion sur la temporalité, la symétrie semble tenir une grande place dans le long-métrage de Christopher Nolan.

Tête d'affiche de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, John David Washington est le fils de Denzel Washington. On l'a vu précédemment dans le dernier film de Spike Lee : BlacKkKlansman. Dans Tenet, il donne la réplique notamment à Robert Pattinson (Twilight, Cosmopolis) qui jouera prochainement Bruce Wayne dans le Batman de Matt Reeves. Au casting, on retrouve également Elizabeth Debicki, qui s'était illustrée dans Les Veuves, Gatsby le magnifique et The Man from U.N.C.L.E. Elle sera prochainement l'interprète de Lady Di dans la série The Crown.

Le cinéaste embauche à nouveau Michael Caine, un de ses acteurs fétiches vu notamment dans Inception et sa trilogie Batman, ainsi que Kenneth Branagh qu'il a dirigé dans Dunkerque. L'actrice Clémence Poésy, interprète de Fleur Delacour dans la saga Harry Potter, mais aussi vue dans les séries Tunnel et Genius, est également présente au casting de Tenet. Parmi les visages à reconnaître dans ce long-métrage, il ne faut pas oublier de mentionner Aaron Taylor-Johnson, qui avait fait ses débuts dans Kick-Ass et Nowhere Boy, avant d'être récompensé aux Golden Globes pour son rôle dans Nocturnal Animals.

Christopher Nolan avait annoncé la couleur : la chanson de Travis Scott est "la dernière pièce du puzzle" de Tenet. Si la bande originale est composée par Ludwig Göransson, le rappeur américain a composé l'un des morceaux du long-métrage. Intitulé The Plan, les paroles sont remplies d'allusions à des scènes de film. Mais quelles révélations apporte-t-elle au puzzle Tenet ? Chacun devra voir le film pour comprendre le sens de la chanson. En attendant, il est possible de l'écouter en ligne sur les réseaux sociaux.

Tenet - sortie cinéma le 26 août 2020