En l'absence de blockbusters américains cet été au cinéma, c'est Donnie Yen qui a la lourde tâche d'apporter un peu d'action aux spectateurs français. Ip Man 4 s'impose de fait comme LE film d'action à voir cet été. On fait le point sur le film et les critiques.

[Mis à jour le 22 juillet 2020 à 9h41] Distribué en France par l'indépendant Eurozoom qui travaille sans relâche à nous faire découvrir le cinéma venu d'Asie, Ip Man 4 marque la fin de la saga portée par Donnie Yen depuis 2008. Dans ces films, il campe Ip Man, le grand maître du wing chun, un art martial chinois, qui n'est autre que le professeur de Bruce Lee. Ip Man 4 : Le Dernier Combat a beau être le dernier film de la saga, c'est aussi le premier à voir le jour en salles en France ! Sachez par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu les précédents films pour profiter du quatrième épisode puisque les diverses histoires sont relativement indépendantes les unes des autres. Dans ce quatrième volet, Ip Man se rend aux Etats-Unis dans l'espoir de scolariser son fils turbulent mais il est bien vite pris à partie dans une bataille d'ego sur fond de racisme entre des G.I. américains pratiquant du karaté et les maîtres de kung-fu issus de la diaspora chinoise.

Alors qu'en disent les critiques ? Le magazine spécialisé Première se montre convaincu : la saga "se termine en beauté" et mérite "le détour en salles" avec notamment une scène de combat très marquante avec "Danny Chan, sosie confondant de Bruce Lee". Paris Match rassure : "il n'est pas nécessaire de connaître la biographie d'Ip Man ou d'avoir vu les trois premiers épisodes" pour profiter d'Ip Man 4, un film qui, selon le magazine, "respecte le cahier des charges". "Le charisme de Donnie Yen fait le reste et si le scénario est cousu de fil blanc, Ip Man tire sa révérence avec une élégance féline". Sortir à Paris explique que le long métrage de Wilson Yip "n'est pas seulement un film d'arts martiaux, mais ambitionne de conter l'intégration des Chinois à San Francisco face aux suprémacistes locaux, poussant le patriotisme à l'extrême".

Sur Rotten Tomatoes, Ip Man 4 a été très bien accueilli avec un score de 90% décerné par les critiques mais aussi un score de 95% de la part du public, gage que le film tape juste. En Chine, Le Dernier Combat a généré plus de recettes que Star Wars 9 ! Le long-métrage a par ailleurs été récompensé de trois prix au Hong Kong Film Awards : meilleure chorégraphie d'action, meilleur montage et meilleur son. Entre critiques françaises, et consensus international, voilà qui promet un bel avenir en salles à Ip Man 4 qui devrait, on l'espère, être une des sensations de l'été dans les salles obscures en France.

Synopsis - Ip Man se rend aux Etats-Unis après que son protégé Bruce Lee lui en a fait la demande. Il a pour objectif de mettre un terme aux tensions qui existent entre Lee et les différents maîtres de kung-fu sur place. Bientôt, il se retrouve embarqué dans un différend raciste entre les soldats de l'armée et une école chinoise d'arts martiaux à San Francisco.

Ip Man 4 - actuellement dans les salles françaises