ADIEU LES CONS. Sorti juste avant la fermeture des cinémas, la dernière comédie d'Albert Dupontel est de nouveau à l'affiche dès le 19 mai 2021. Le film a auparavant remporté sept Césars.

[Mis à jour le 19 mai 2021 à 9h21] Sorti quelques jours seulement avant le deuxième confinement et la fermeture des cinémas, Adieu les cons est de retour dans les salles le 19 mai 2021. Auparavant, la dernière comédie d'Albert Dupontel avait remporté sept César, dont celui du Meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle. Lors de sa première sortie, Adieu les cons a divisé la critique à sa sortie le 21 octobre 2020, entre les ultra-convaincus et les médias qui ont tout simplement détesté. Comme dans ses films précédents (9 mois ferme, Bernie, Au revoir là-haut), Albert Dupontel dénonce l'aliénation de notre société, qui met à mal les âmes cassées, en y mêlant son humour grinçant, ainsi que la touche de poésie et d'absurde qui lui permet de se démarquer dans le cinéma français.

Pour Première, "le Dupontel 2020 est un excellent millésime", le média spécialisé louant ce mélange "aussi explosif que délicat de poésie et d'absurde". Le Parisien loue également "un opéra visuel magnétique et nerveux, fébrile et puissant" : "Tout dans la mise en scène, le travail de l'image, le traitement de la lumière, et le rythme, bien sûr, relève d'un imaginaire visionnaire qui magnifie le drame pour, coûte que coûte, gagner le bonheur, célébrer l'amour, y compris celui des acteurs et du grand cinéma". L'Obs est tout aussi séduit, saluant "ce mélange de satire sociale et de délire burlesque, reconnaissable entre toutes, [qui] nous venge du manque d'imagination dont souffre trop souvent le cinéma français".

Adieu les cons n'est pas exempt de défauts et divise largement : pour Le Figaro, la dernière réalisation de Dupontel est "à éviter" : "C'est du Kafka de fête foraine, un grand huit d'émotions criardes, du Delicatessen version roman-photos". D'autres reprochent au long-métrage son manque de subtilité, ses effets esthétiques, sa caricature ou encore un essoufflement du récit. Le Monde réduit ainsi cette comédie à "un conte désuet dans lequel chaque personnage est condamné à l'archétype", tandis que Paris Match estime que cette comédie est "moins ambitieux qu'Au revoir là-haut, moins drôle que 9 mois ferme, Adieu les cons n'est pas son meilleur film". Les fans d'Albert Dupontel seront néanmoins ravis de retrouver ses obsessions et son cinéma si caractéristique, tandis que les autres devraient mieux passer leur chemin.

En savoir plus

Synopsis - Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors de la cérémonie des César 2021, Adieu les Cons a remporté sept statuettes : le César du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel, celui du meilleur second rôle pour Nicolas Marié. Il a aussi remporté la statuette du meilleur scénario original, des meilleurs décors, de la meilleure photographie et le César des lycéens.

Adieu les cons - sortie cinéma le 21 octobre 2020, reprise le 19 mai 2021