Pirates des Caraïbes : un nouveau film avec Margot Robbie, ce que l'on sait

Margot Robbie sera la star d'un nouveau film de la franchise Pirates des Caraïbes, inspiré de l'attraction du parc Disneyland.

Disney compte bien faire revivre la saga Pirates des Caraïbes. En octobre, on apprenait déjà qu'un reboot de la franchise était en préparation, après l'échec critique et populaire du dernier épisode, La vengeance de Salazar. Mais la firme de Mickey n'a pas que ce , développé par Ted Elliott (les cinq Pirates des Caraïbes) et Craig Mazin (Chernobyl), en tête. Un nouveau film dont l'intrigue prendra place au coeur des Sept mers est également en préparation. Le Hollywood Reporter a révélé le 26 juin dernier que la firme de Mickey travaillait sur un long-métrage avec pour héroïne l'actrice Margot Robbie (Birds of Prey, Once upon a time... in Hollywood). La scénariste Christina Hodson, qui a signé le film centré sur les aventures d'Harley Quinn, travaille également sur ce prochain film

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'heure, le secret autour de l'intrigue de ce nouveau projet est bien gardé. On sait simplement que ce ne devrait pas être un spin-off centré sur Jack Sparrow, mais une production inspirée de l'attraction Pirates des Caraïbes, des parcs Disneyland. Il n'a donc rien à voir avec le reboot qui est lui aussi actuellement en développement. Le producteur des précédents Pirates des Caraïbes, Jerry Bruckheimer, est attaché à ces deux projets. Pour l'heure, aucune autre information, comme le nom du réalisateur/réalisatrice ou la date de sortie, n'a été communiquée.