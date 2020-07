Attendu pour le mois de septembre, la fiction d'Antoine de Maximy adaptée de son émission à succès se présente dans une bande-annonce où le réalisateur met en scène sa propre disparition.

[Mis à jour le 8 juillet 2020 à 14h53] Financé sur la plateforme participative Kisskissbankbank mi 2019, J'irai mourir dans les Carpates est un projet de film fictionnel réalisé par Antoine de Maximy et dérivé de son programme J'irai dormir chez vous diffusé sur France 5. Dans ce long-métrage, Antoine de Maximy part dans la région des Carpates où il est victime d'un accident de voiture. Si ses affaires sont retrouvées et retournées à Paris, son corps, lui, n'est pas retrouvé. La monteuse de l'émission, jouée par Alice Pol, décide cependant de reprendre les rushs tournés par le globe-trotteur et finit par se demander si Antoine de Maximy n'a pas été victime d'autre chose qu'un simple accident de voiture. Elle se confie à la police et part enquêter avec Laurent, joué par Max Boublil. Découvrez ci-dessus la bande-annonce de J'irai mourir dans les Carpates. Le film, quant à lui, est attendu en salles le 16 septembre 2020 et fait d'ores et déjà une tournée d'avant-première en régions.

Synopsis - L'histoire commence par un banal accident de voiture sur route montagneuse des Carpates. La voiture a été emportée par une rivière et on n'a pas retrouvé le corps du globe-squatteur, Antoine de Maximy. Les bagages et le matériel sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s'attaque au montage du film. Mais des détails attirent son attention. Agnès commence à avoir des doutes. L'histoire n'est peut-être pas aussi simple...