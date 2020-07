TERRIBLE JUNGLE - Faut-il voir cette comédie portée par Catherine Deneuve, Vincent Dedienne et Jonathan Cohen ? L'avis des critiques sur Terrible jungle.

[Mis à jour le 29 juillet 2020 à 10h05] Catherine Deneuve en mère qui part à la recherche de son fils ethnologue enlevé par une tribu de chercheurs d'or en plein coeur de la forêt d'Amazonie. C'est sur cette idée que débute Terrible jungle, long-métrage réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli. En salles dès le 29 juillet 2020, ce film s'inscrit dans les nombreuses comédies françaises à l'affiche en ce moment au cinéma. Mais cette comédie se distingue dans le paysage cinématographique par son penchant pour l'humour absurde et son casting cinq étoiles. Les critiques françaises sont globalement conquises par Terrible jungle, saluant l'humour absurde qui rappellerait celui des Monty Pythons ou d'Oss 117. "Terrible Jungle ", d'Hugo Benamozig et David Caviglioli, propose un hilarant voyage en terres absurdes", juge Le Parisien, quand L'Obs est encore plus dithyrambique : "Rire comme ça, en ce moment, c'est le cadeau astronomique. Un truc à avaler son masque. Faut en profiter".

Sous le concert d'éloges, certains médias français sont néanmoins plus mesurés sur Terrible jungle, reprochant à cette comédie son inégalité. C'est le cas de Première : "L'écart de ton et de rythme censé créer une dynamique tombe à plat, par trop d'artificialité, mais sans pour autant empêcher de savourer à plein la folie burlesque qui finit donc par emporter la mise sur ce film trop bancal, donc, pour convaincre pleinement". Même constat du côté du Journal du dimanche, qui estime toutefois que ce premier film est "souvent très drôle,grâce à des situations loufoques et une troupe d'acteurs épatants." Si Cinemateaser estime que Terrible jungle n'est "pas totalement abouti", ça reste selon le média spécialisé "un premier film méchant et loufoque [...] génialement porté par Vincent Dedienne et Jonathan Cohen." Le Figaro a de son côté un avis beaucoup plus tranché : le film est "à éviter" selon le média. Aux spectateurs désormais de se faire leur propre opinion sur Terrible jungle.

Synopsis - Eliott, un jeune aventurier naïf, décide de partir en Guyane pour trouver les Otopis, une tribu indienne vivant dans la forêt amazonienne. Persuadé qu'il va découvrir un paradis sur terre, il déchante en s'apercevant que les Otopis sont des gangsters de la jungle, dont la cheffe est une Indienne qui fait affaire avec des trafiquants d'or. Dans cet environnement hostile, Eliott va aussi devoir affronter sa mère tyrannique , escortée par le lieutenant-colonel Raspaillès, un commandant de la gendarmerie locale...

Terrible jungle a été tourné à la Réunion. Et cela n'a pas été uniquement une partie de plaisir, rapporte Le Parisien. De nombreuses galères et difficultés se sont imposées à l'équipe du film : pluies diluviennes, torrents de boues, blessures d'acteurs, incendie à l'hôtel, techniciens malades, le bouclage de cette comédie n'a définitivement pas été aisé !

