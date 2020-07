SUPREMES FILM - Le tournage du film consacré à NTM débute le 5 août en région parisienne. Les acteurs Sandor Funtek et Théo Christine ont été choisis pour incarner JoeyStarr et Kool Shen.

C'est un projet cinéma particulièrement suivi au sein du rap français. La réalisatrice Audrey Estrougo (Toi, moi et les autres) va revenir sur la naissance du groupe NTM dans son prochain film, Suprêmes. Le tournage débute le 5 août 2020, pour une sortie actuellement annoncée au cours de l'année 2021. JoeyStarr et Kool Shen eux-mêmes sont impliqués dans ce projet qui revient sur leur parcours. Le défi d'un tel long-métrage réside toutefois dans le choix des deux acteurs principaux.

Mais sur Suprêmes, la ressemblance entre les comédiens et les personnes qu'ils interprètent est troublante. Théo Christine et Sandor Funtek ont été choisis pour incarner respectivement JoeyStarr et Kool Shen. Et ce ne sont pas des inconnus du public. Théo Christine a fait plusieurs apparitions à la télévision, décrochant le rôle d'Alexandre Delano dans la série Skam. On l'a vu plus récemment dans la mini-série de France Télévision La dernière vague. De son côté, Sandor Funtek, 30 ans, a plutôt évolué dans le milieu du cinéma : on a pu le voir dans La vie d'Adèle, Dheepan, K contraire ou plus récemment dans Adoration. Pour annoncer les deux rôles, JoeyStarr a d'ailleurs posé sur son compte Instagram avec les deux jeunes acteurs.

En savoir plus sur Suprêmes

Synopsis - Au début des années 1990, en France, les banlieues sont le théâtre d'affrontements de plus en plus violents avec la police. JoeyStarr et Kool Shen, deux jeunes vivants en Seine-Saint-Denis, utilisent le rap pour exprimer la colère de leur génération. Ce duo donnera naissance au groupe Suprême NTM.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Suprêmes n'a pour l'heure pas de date de sortie précise. Le tournage du film consacré à la naissance de NTM débute le 5 août 2020 en région parisienne. La sortie du long-métrage réalisé par Audrey Estrougo est actuellement annoncée pour l'année 2021.

Suprêmes - prochainement dans les sorties cinéma