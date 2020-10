TRENTE JOURS MAX - Après Epouse-moi mon pote, que vaut la dernière comédie de Tarek Boudali ? L'avis des critiques sur 30 jours max.

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 10h00] La "bande à Fifi" est de retour au cinéma. Tarek Boudali, vu dans Babysitting et Epouse-moi mon pote, est de retour derrière et devant la caméra pour 30 jours max, en salles le 14 octobre 2020. Cette comédie, dans laquelle un flic gaffeur décide de devenir un super policier après avoir appris, à tort, qu'il allait mourir dans trente jours, est loin d'avoir convaincu la critique. Les médias sont particulièrement sévères sur la réalisation de Boudali, comme La Voix du Nord qui juge que ce film comique "ne fait pas d'étincelles" : "30 jours max n'est pas assez décapant ni rythmé pour nous faire avaler ses inévitables grivoiseries". Certains critiques reprochent à cette comédie sa trivialité et ses blagues "potaches" (Télé-Loisirs) voire "prévisibles et indigentes" (Télé 7 jours), comme le JDD qui déplore "l'absence de finesse" pour un "humour régressif, voire franchement pipi-caca. Les acteurs s'en donnent à cœur joie. Le spectateur se lasse au bout de 30 minutes, max".

Toutefois, quelques critiques se sont laissés relativement séduire par 30 jours max, comme Le Parisien qui admet que cette comédie "fait régulièrement sourire et même rire", même si elle "n'évite pas le mauvais goût". C'est surtout l'énergie de la bande de Philippe Lacheau qui semble emporter l'adhésion des médias convaincus. C'est le cas de Femme Actuelle qui estime que "cette farce policière [...] s'avère efficace dans son registre", quand Public "craque" pour le duo formé par Tarek Boudali et Philippe Lacheau. "Cette comédie alignant les blagues potaches profite de l'énergie débordante du groupe de copains", juge de son côté Télé-Loisirs. Les amateurs de la bande à Fifi devraient donc apprécier. Ceux qui ne se sont pas laissés séduire par leurs films précédents devraient peut-être passer leur chemin.

Synopsis - Rayane, jeune flic gaffeur et peureux, est la risée de son commissariat. Lors d'un rendez-vous médical, on lui affirme, à tort, qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Il réalise que c'est le moment ou jamais de faire ses preuves auprès de ses collègues et surtout de multiplier les exploits afin de séduire Stéphanie qui travaille avec lui. Il en a l'occasion quand il se met sur la piste d'un gros caïd de la drogue. C'est pas gagné car même si Rayane est de bonne volonté et prend des risques, il reste toujours aussi maladroit. D'autant que le criminel s'avère redoutable...

30 jours max - sortie cinéma le 14 octobre 2020