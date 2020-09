ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - Le film labellisé Cannes 2020 a conquis la presse. L'avis des critiques sur Antoinette dans les Cévennes.

[Mis à jour le 16 septembre 2020 à 10h08] Antoinette dans les Cévennes aurait dû faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, mais n'a pas pu bénéficier de la médiatisation dont le film aurait dû profiter en paradant sur la Croisette. Qu'à cela ne tienne, la dernière réalisation de Caroline Vignal a reçu label Cannes 2020 et d'une sortie acclamée par la critique. La presse qui a pu le voir avant sa sortie ce mercredi 16 septembre loue cette comédie dramatique et romantique, qui met en scène une femme dans une quête folle et fantasque, d'abord de son amant, mais surtout d'elle-même. Antoinette dans les Cévennes est "la comédie la plus réussie de cette rentrée" selon Les Inrocks, "l'un des plus beaux scénarios de cette année 2020" pour Première. De son côté, Marie Claire salue un "bijou de drôlerie qui touche en plein coeur", mais sans jamais tomber dans le ridicule ou le trop plein de sensiblerie.

Si l'art de Caroline Vignal n'est pas oublié par les critiques, c'est le talent de Laure Calamy (Dix pour cent, Ava, Le Dindon) qui explose dans Antoinette dans les Cévennes : "Laure Calamy déploie toute la palette de son talent dans le rôle attachant de cette Antoinette", note La Croix, quand Le Figaro juge qu'elle est "une actrice irrésistible, dans son premier grand rôle au cinéma". "Avec une richesse de jeu qui inclut l'autodérision, elle donne à ce portrait de femme un air de douce fantaisie qui déjoue les pronostics", loue La Voix du Nord. Une réussite à en croire les critiques, à découvrir dès à présent dans les salles.

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Antoinette n'a d'yeux que pour Vladimir, son amant. Ensemble, ils devaient passer une semaine romantique mais Vladimir annule tout. Il doit passer ses vacances dans les Cévennes avec sa femme et leur fille. Profondément déçue, Antoinette prend la décision folle de le suivre dans son lieu de villégiature. Mais sur place, elle ne retrouve pas sa trace et doit arpenter le parc national avec Patrick, un âne têtu ...

Antoinette dans les Cévennes - sortie cinéma le 16 septembre 2020