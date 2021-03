Sélectionné au Festival de Cannes 2020 et favori des César 2021, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est un film d'Emmanuel Mouret sur un labyrinthe amoureux entre plusieurs personnages troublés par leurs sentiments.

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 20h00] Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est le dernier film d'Emmanuel Mouret. Il fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 (qui n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie liée au coronavirus) et fait figure de favori des César 2021, cumulant 13 nominations avec plusieurs citations dans des catégories majeures, dont Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur et meilleure actrice. Le cinéaste de 50 ans suit dans cette fresque sentimentale chorale les tourments amoureux de plusieurs personnages, qui passent quelques jours ensemble à la campagne. Chacun se désirent sans se le dire et se rapprochent malgré leurs relations respectives, créant un labyrinthe amoureux mélancolique entre les différents protagonistes.

Auprès d'Allociné, Emmanuel Mouret revenait sur ses intentions derrière les marivaudages des personnages de Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait : "La vertu du cinéma est d'observer le monde dans sa complexité et les personnages dans leurs contradictions. Il faut également entendre ce titre avec un sourire aux lèvres, une tendre ironie dans l'œil. J'aimerais que ce film soit une ode à notre inconstance". Au casting de Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, on retrouve Camélia Jordana, nommée au César de la meilleure actrice pour ce rôle, Niels Schneider, également nommé dans la catégorie masculine, Vincent Macaigne, nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle et Emilie Dequenne, également nommée comme meilleure actrice dans un second rôle.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Daphné, enceinte de trois mois, vit avec François, le cousin de Maxime. Ils partent à la campagne mais François doit s'absenter pour son travail. Maxime, que Daphné ne connaît pas, vient alors passer quelques jours. Tout en se promenant dans la campagne, Daphné et Maxime se racontent leurs mésaventures sentimentales. Maxime était amoureux de Sandra, qu'il retrouve par hasard. Troublé, Maxime laisse le champ libre à Gaspard, son meilleur ami qui sort avec Sandra avant que le nouveau couple ne propose à Maxime de cohabiter avec eux. De son côté, Daphné relate sa rencontre avec François qui a surgi dans sa vie alors qu'elle était chamboulée par une contrariété amoureuse...