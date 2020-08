Dans une interview pour Vanity Fair, le réalisateur Andy Muschietti explique que Barry Allen rencontrera différentes versions de Batman dans des univers parallèles.

Après l'annonce de Michael Keaton sur le chemin du retour dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman, on découvre aujourd'hui que Ben Affleck reprendra lui aussi le rôle du Chevalier Noir dans le futur film The Flash. Déjà vu dans Batman v Superman : l'Aube de la Justice et Justice League, l'acteur américain avait pourtant raccroché sa cape après les retours mitigés autour du film crossover. Pourtant, il semble désormais qu'il tienne un "rôle important" dans The Flash, film d'Andy Muschietti prévu (pour le moment) pour une sortie en juin 2022. Ezra Miller y reprendra le rôle de Barry Allen alias Flash, l'homme le plus rapide du monde. Dans le long-métrage, le personnage devrait naviguer entre plusieurs dimensions parallèles, comme c'est le cas dans les comics, ce qui lui permettrait d'entrer en contact avec deux versions de Batman différentes : celle de Michael Keaton et celle de Ben Affleck donc.

Andy Muschietti s'explique dans les colonnes de Vanity Fair : "[Ben Affleck] a un rôle très important dans l'impact émotionnel du film" annonce-t-il. "L'interaction et la relation entre Barry et le Wayne de Ben Affleck vont apporter un niveau émotionnel encore jamais vu." Le réalisateur tient cependant à préciser que "c'est le film de Barry. C'est son histoire. Mais ces personnages sont plus liés qu'on ne le croit. Ils ont tous les deux perdu leur mère dans un assassinat, c'est un des fils émotionnels du film. C'est là que le Batman de Ben Affleck entre en jeu." A l'heure qu'il est, le scénario de The Flash n'a pas encore été dévoilé par Warner Bros mais la date de sortie américaine est d'ores et déjà calée au 3 juin 2022.

Synopsis - Ezra Miller reprend le rôle de Barry Allen alias The Flash, homme le plus rapide du monde dans l'univers DC Comics. Scénario non communiqué pour le moment.