"The Flash" avec Ezra Miller sort au cinéma ce mercredi 14 juin 2023. Les premiers avis de la presse américaine sont tombés.

The Flash est l'un des dernier film du DC Universe à sortir au cinéma avant que James Gunn ne reprenne officiellement les commandes. Le film porté par Ezra Miller est à voir dans les salles obscures françaises ce mercredi 14 juin 2023. Et si ce long-métrage introduit le multiverse de DC pour la première fois sur grand écran, il est également entaché par les polémiques que traînent l'interprète de Barry Allen : depuis 2022, Ezra Miller est accusé de nombreux méfaits : cambriolages, accusations de corruption de mineurs, agressions ou encore conduite en état d'ivresse.

Cela va-t-il mettre un frein au succès de The Flash au cinéma ? Rien n'est moins sûr quand on voit l'enthousiasme des fans de DC mais aussi les critiques de la presse. Les médias américains ont pu partager leurs premiers avis, et le film d'Andy Muschietti récolte 71% d'avis positifs sur 119 critiques recensées sur Rotten Tomatoes. Mais la presse est divisée entre les convaincus et les déçus. Globalement, la presse salue les touches d'humour et le "divertissement" que propose le long-métrage. Pour Empire Magazine, The Flash est "l'une des meilleures entrées du DCEU, un buddy movie malin et chaleureux". Ppour Rolling Stone, il s'agit "de loin, le meilleur film né de la collaboration récente entre les Warner et DC depuis les Batman de Christopher Nolan".

Mais la presse américaine est loin d'être totalement conquises par les nouvelles aventures de Barry Allen. Variety loue les débuts du film, tout en jugeant que le film "s'épuise" sur la longueur. "Ce film passe tout son temps à courir d'une idée mal pensée à un autre, d'une référence nostalgique modestement satisfaisante à une autre, avec des résultats très discutables, juge The Wrap. Comme c'est approprié, comme c'est décevant". Total Film semble résumer à lui seul les avis partagés sur The Flash : "Il n'est sans doute pas surprenant que le film autour de Barry Allen, amusant et bouré de fan service, ressemble par moments à un univers étendu qui implose sous le poids de ses intentions, ambitieuses mais souvent confuses." Il faudra attendre la sortie du film en France pour découvrir les avis de la presse française.

Synopsis - Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, cause des troubles dans le Multivers en cherchant à voyager dans le passé. Ce faisant, il doit éviter sa destruction. Pour cela, il pourra compter sur l'aide de plusieurs versions de Batman, son propre double d'une autre dimension mais aussi de Kara Danvers, alias Supergirl.

Ce film DC Comics est réalisé par Andy Muschietti (Ça, chapitres 1 et 2) et porté par Ezra Miller, star que nous avions déjà vu dans le rôle dans le film Justice League, mais également dans la saga des Animaux fantastiques. Frappé par de nombreux reports en raison de la pandémie, le long-métrage s'est ensuite retrouvé englué dans les scandales de sa tête d'affiche, accusé d'agressions, de cambriolage et de corruption de mineurs.

Voir la bande-annonce de The Flash

Deux Batman dans le film The Flash

Après l'annonce de Michael Keaton sur le chemin du retour dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman, on découvre aujourd'hui que Ben Affleck reprendra lui aussi le rôle du Chevalier Noir dans le futur film The Flash. Déjà vu dans Batman v Superman : l'Aube de la Justice et Justice League, l'acteur américain avait pourtant raccroché sa cape après les retours mitigés autour du film crossover. Pourtant, il semble désormais qu'il tienne un "rôle important" dans The Flash, film d'Andy Muschietti. Ezra Miller y reprend le rôle de Barry Allen alias Flash, l'homme le plus rapide du monde. Dans le long-métrage, le personnage devrait naviguer entre plusieurs dimensions parallèles, comme c'est le cas dans les comics, ce qui lui permettrait d'entrer en contact avec deux versions de Batman différentes : celle de Michael Keaton et celle de Ben Affleck donc.

Andy Muschietti s'explique dans les colonnes de Vanity Fair : "[Ben Affleck] a un rôle très important dans l'impact émotionnel du film" annonce-t-il. "L'interaction et la relation entre Barry et le Wayne de Ben Affleck vont apporter un niveau émotionnel encore jamais vu." Le réalisateur tient cependant à préciser que "c'est le film de Barry. C'est son histoire. Mais ces personnages sont plus liés qu'on ne le croit. Ils ont tous les deux perdu leur mère dans un assassinat, c'est un des fils émotionnels du film. C'est là que le Batman de Ben Affleck entre en jeu.