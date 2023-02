Traditionnel grand rendez-vous des studios pour communiquer les bandes-annonces de leurs grosses sorties de l'année, le Superbowl 2023 a vu l'arrivée en trombes d'un trailer du film The Flash porté par Ezra Miller.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 17h33] Annoncé depuis des années, le film The Flash arrive enfin dans les salles obscures au mois de juin 2023. Le film DC Comics est réalisé par Andy Muschietti (Ça, chapitres 1 et 2) et porté par Ezra Miller, que nous avions déjà vu dans le rôle dans le film Justice League. Frappé par de nombreux reports en raison de la pandémie, le long-métrage s'est ensuite retrouvé englué dans les scandales de sa tête d'affiche. Le film a semble-t-il une importance toute particulière pour les futures productions de l'univers DC au cinéma, repris il y a quelques mois par Peter Safran et James Gunn en tant que co-directeurs de DC Studios. Il faut dire qu'à la manière de la série Flashpoint des comics, cette nouvelle production propose rien de moins que d'intégrer le Multivers de DC au cinéma ! Et on le voit d'ailleurs à l'œuvre dans la bande-annonce dévoilée lors du Superbowl du 12 février 2023.

On y découvre Barry Allen (Ezra Miller) qui souhaite retourner dans le passé pour y retrouver sa mère décédée. Ce faisant, il semble dérégler l'ordre dimensionnel du Multivers. Il entre dans une autre dimension où une autre version de lui-même existe, tout comme une autre version de Batman (porté ici par le Michael Keaton de Tim Burton). En ayant déréglé l'ordre du Multivers, Flash va tout tenter pour le remettre en ordre. On découvre dans cette bande-annonce le personnage de Supergirl, qui fait ici sa première apparition cinématographique dans l'univers DC sur grand écran. Le film The Flash est prévu pour une date de sortie en France le 14 juin 2023.

Deux Batman dans le film The Flash

Après l'annonce de Michael Keaton sur le chemin du retour dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman, on découvre aujourd'hui que Ben Affleck reprendra lui aussi le rôle du Chevalier Noir dans le futur film The Flash. Déjà vu dans Batman v Superman : l'Aube de la Justice et Justice League, l'acteur américain avait pourtant raccroché sa cape après les retours mitigés autour du film crossover. Pourtant, il semble désormais qu'il tienne un "rôle important" dans The Flash, film d'Andy Muschietti. Ezra Miller y reprend le rôle de Barry Allen alias Flash, l'homme le plus rapide du monde. Dans le long-métrage, le personnage devrait naviguer entre plusieurs dimensions parallèles, comme c'est le cas dans les comics, ce qui lui permettrait d'entrer en contact avec deux versions de Batman différentes : celle de Michael Keaton et celle de Ben Affleck donc.

Andy Muschietti s'explique dans les colonnes de Vanity Fair : "[Ben Affleck] a un rôle très important dans l'impact émotionnel du film" annonce-t-il. "L'interaction et la relation entre Barry et le Wayne de Ben Affleck vont apporter un niveau émotionnel encore jamais vu." Le réalisateur tient cependant à préciser que "c'est le film de Barry. C'est son histoire. Mais ces personnages sont plus liés qu'on ne le croit. Ils ont tous les deux perdu leur mère dans un assassinat, c'est un des fils émotionnels du film. C'est là que le Batman de Ben Affleck entre en jeu."

Synopsis - Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, cause des troubles dans le Multivers en cherchant à voyager dans le passé. Ce faisant, il doit éviter sa destruction. Pour cela, il pourra compter sur l'aide de plusieurs versions de Batman, son propre double d'une autre dimension mais aussi de Kara Danvers, alias Supergirl.