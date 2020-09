ENOLA HOLMES - Le film centré sur la soeur de Sherlock Holmes a suscité des critiques de la part des ayants-droits d'Arthur Conan Doyle, qui ont attaqué l'auteur, l'éditeur et Netflix.

[Mis à jour le 23 septembre 2020 à 15h49] Les abonnés Netflix vont pouvoir découvrir pour la première fois la petite soeur de Sherlock Holmes. Enola Holmes est mis en ligne ce 23 septembre 2020 sur la plateforme de streaming, avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Sam Claflin au casting. Ce long-métrage n'est pas adapté des romans de Sir Arthur Conan Doyle, mais de ceux de Nancy Springer, qui a créé de toute pièce la petite soeur du détective de Baker Street. Dans l'œuvre originale datant du XIXe siècle, Sherlock Holmes n'a qu'un frère, Mycroft Holmes. Nancy Springer a pu le reprendre car le personnage est entré dans le domaine public.

Toutefois, cela n'a pas empêché Enola Holmes de subir les foudres des ayants droits de Sir Arthur Conan Doyle. Ces derniers ont attaqué Nancy Springer, son éditeur la Penguin Random House, mais aussi Netflix et Legendary Pictures pour "violation de droit d'auteur et de marque déposée". Car selon eux, Les Enquêtes d'Enola Holmes dont le film est adapté propose une version erronée de Sherlock Holmes. Plus humain et chaleureux, il n'a en effet presque rien à voir avec le détective brillant et froid des premiers romans originaux. Selon les ayants droits, ces traits de personnalités ont été introduits seulement à partir de l'année 1923, et ne se trouvent donc pas dans le domaine public. Pour utiliser cette version du personnage soumise au copyright, il faut donc obtenir une autorisation, que ni Nancy Springer ni Netflix et Legendary Pictures n'auraient demandée. Une plainte a donc été déposée par les ayants droits de Sir Arthur Conan Doyle en juin dernier. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les abonnés de la plateforme de streaming de découvrir Enola Holmes, qui est bien disponible au visionnage ce 23 septembre.

En savoir plus sur Enola holmes

Synopsis - Petite soeur du célèbre détective Sherlock Holmes, Enola a grandi loin des codes avec sa mère. Mais lorsque celle-ci disparaît, l'adolescente décide d'enquêter et de partir à sa recherche, au grand damne de son frère aîné. Enola Holmes est un film diffusé par Netflix qui réunit au casting Millie Bobby Brown (Stranger Things), Henry Cavill (Man of Steel), Sam Claflin (Hunger Games 2, 3, 4) et Helena Bonham Carter (Le discours d'un roi, The Crown, Alice au pays des merveilles).

Elle va en faire voir de toutes les couleurs à Sherlock Holmes. Netflix a dévoilé la bande-annonce longue officielle d'Enola Holmes. Dans ces premières images du film de la plateforme de streaming, le public fait la connaissance du personnage principal, élevée seule par sa mère Eudoria loin des conventions de la haute société britannique. Mais lorsque sa mère disparaît, Enola va utiliser son intelligence et sa débrouillardise pour la retrouver, malgré la désapprobation de ses deux frères. Retrouvez ci-dessous la bande-annonce officielle d'Enola Holmes.

Au casting d'Enola Holmes, on retrouve dans le rôle-titre Millie Bobby Brown, qui s'est fait connaître grâce à son rôle dans Stranger Things. Elle est accompagnée d'Henry Cavill (Man of Steel) dans le rôle de Sherlock Holmes, Sam Claflin (Hunger Games) dans celui de son frère Mycroft mais aussi d'Helena Bonham Carter (Alice au pays des merveilles).

Enola Holmes est à découvrir en streaming dès le 23 septembre 2020 sur Netflix. Pour visionner ce film, il suffit donc d'avoir un accès à la plateforme de streaming par abonnement. Cette production n'est pas disponible sur d'autres plateforme.

Enola Holmes - sur Netflix le 23 septembre 2020