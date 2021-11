ALINE FILM. Aline est un film de Valérie Lemercier librement inspiré de la vie de Céline Dion. Mais qui chante dans ce faux biopic ?

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 9h00] Pour son dernier film, Aline, Valérie Lemercier s'est lancé un sacré défi : offrir au public un biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion. Dans ce long-métrage, qui revient sur l'ascension phénoménale de son alter ego fictif et sa romance avec son manager, le producteur Guy-Claude (pendant de René-Angélil dans la réalité), on compte logiquement plusieurs séquences chantées. Si celles-ci sont jouées par Valérie Lemercier, ce n'est pas l'actrice et réalisatrice qui donne de la voix sur les tubes de Céline Dion.

Les chansons du film Aline sont interprétées par Victoria Sio. La chanteuse compte à son actif quelques titres, mais c'est surtout pour ses rôles d'Isabelle dans la comédie musicale "Le Roi Soleil" et de la reine Anne d'Autriche dans la comédie musicale "Les trois mousquetaires" qu'elle est connue du public. Dans C à vous, Victoria Sio expliquait que "la volonté de Valérie [Lemercier], c'était de trouver une voix qui se rapproche d'Aline -qui se rapproche de Céline-, mais pas de faire une imitation, parce que, de toute façon, Céline Dion, il y en a qu'une." Le public réussira-t-il à faire la différence ?

en savoir plus

Synopsis - Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun.