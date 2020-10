Après Polisse et Mon Roi, Maïwenn sort son cinquième long-métrage dans les salles françaises ce mercredi. On y découvre le parcours d'une femme en quête de ses origines.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 9h43] A travers son nouveau long-métrage titré ADN, Maïwenn met en scène la quête des origines d'une femme marquée par le deuil de son grand-père. Le film, qui figure parmi les longs-métrages en sélection officielle du Festival de Cannes 2020, résonne tout particulièrement avec le parcours personnel de la réalisatrice qui a, elle aussi, connu le deuil de son grand-père. Sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier On est presque en direct sur France 2, Maïwenn expliquait le 24 octobre qu'on "n'est jamais le même après un deuil. Soit on se réveille, soit on s'enterre. C'est très particulier." Cependant, la cinéaste se refuse à parler d'ADN comme d'une autobiographie filmée.

Dans une interview avec Le Monde publiée le 26 octobre, Maïwenn explique que le mot autobiographique est "réducteur et faux" pour décrire son nouveau film. "Ce que j'essaie de transmettre dans mes films, ce sont les émotions et les sentiments. D'eux découlent les idées, et non l'inverse." Et de poursuivre, "L'autobiographie n'existe pas au cinéma. Nous livrons forcément une autre vérité que le vécu puisque tout est retravaillé, malaxé à travers toutes les étapes de l'écriture, du montage, du tournage." La réalisatrice d'ADN concède effectivement s'être inspirée de son vécu mais cela ne fait pas d'ADN une autobiographie en images pour autant "Je me sers de certaines choses que j'ai vécues pour les transformer, y ajouter du fantasme, des regrets, des remords, le courage qui m'a manqué…"

Synopsis - Divorcée et mère de trois enfants, Neige adore rendre visite à Emir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Alors qu'elle a une relation compliquée avec ses parents, elle a toujours pu compter sur cet homme généreux et aimant. Neige a également des relations très compliquées avec le reste de sa famille. François, son ex à l'humour ravageur, est une bouffée d'oxygène. Quand Emir décède, la jeune femme est bouleversée et doit malgré elle composer avec sa famille...