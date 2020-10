Bien loin de laisser les salles obscures désertes, le distributeur Eurozoom nous gratifie d'une nouvelle sortie d'intérêt avec Lupin III : The First, film d'animation japonaise que la critique semble avoir grandement apprécié.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 9h59] Dans les sorties de la semaine ce mercredi 7 octobre, on peut noter l'arrivée dans les salles françaises d'un film d'animation japonaise, Lupin III : The First. Il s'agit d'une nouvelle adaptation des aventures du petit-fils d'Arsène Lupin, personnage de manga et dessin animé créé par le mangaka Monkey Punch en 1967. Le public français connaît ce personnage pour ses passages à la télévision sous le nom d'Edgar, pour des raisons de droits d'auteur, mais n'avait pas encore eu l'occasion de le découvrir dans les salles obscures. C'est désormais chose faite avec cette réinterprétation réalisée à l'aide de sublimes images de synthèse par le cinéaste Takashi Yamazaki.

Et la presse française a beaucoup aimé le film, si l'on en croit ses retours critiques. Le long-métrage est "totalement jubilatoire" d'après 20 Minutes. L'animation en 3D est "époustouflante de maîtrise" selon Première qui loue également le "très grand spectacle" que propose le long-métrage. Chez Le Figaro, on a apprécié cette "aventure menée à cent à l'heure". Le Point évoque les nombreuses références à la pop culture disséminées dans Lupin III : The First : "C'est drôle, spectaculaire et, comme dans un Pixar, bourré de références pop à Mission Impossible, les James Bond, Les Aventuriers de l'Arche perdue mais aussi au Stanley Kubrick de Dr Folamour ou à Alfred Hitchcock". Cette aventure de Lupin III, qui peut se découvrir sans connaissances préalables du personnage, se veut familiale comme le confirme La Voix du Nord. "A partir de 7 ans, c'est l'assurance d'un grand spectacle sacrément divertissant. Et une vraie curiosité pour les plus grands". Une belle découverte à faire en salles donc !

Synopsis - Le cultissime "gentleman cambrioleur" Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s'associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n'a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d'horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d'esprit et d'audace dans ce long-métrage d'animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il y a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !