MANDIBULES QUENTIN DUPIEUX. Le réalisateur signe son huitième long-métrage avec Mandibules, porté par le duo Grégoire Ludig/David Marsais du Palmashow et Adèle Exarchopoulos. Mais qu'en pensent les critiques ?

[Mis à jour le 20 mai 2021 à 8h51] Deux amis un peu benêts qui décident de dresser une mouche géante dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est le postulat de départ de Mandibules, la dernière comédie de Quentin Dupieux (Le Daim, Au poste, Rubber...), qui fait partie des trente films à l'affiche pour la réouverture des cinémas, après deux déconfinements, le 19 mai 2021. Globalement, les critiques se montrent séduites par ce long-métrage qui, comme toujours avec le cinéaste, joue avec l'absurde : pour Les Inrocks, c'est "le parfait film du déconfinement", quand Libération salue "le retour en force" du réalisateur.

Personnages un peu bêta et situations rocambolesques et absurdes rythment Mandibules, pour une comédie que les critiques n'hésitent pas à qualifier de jouissives après six mois sans voir de films dans les salles obscures : "Dupieux ne recule devant rien et surtout pas devant les idées les plus débiles. Il a un talent inouï pour les transformer en comédies absurdes et délirantes", note Le Figaro, quand franceinfo l'admet : "En ces temps de restrictions sanitaires et de régression des libertés (mœurs, expression, radicalisation), le message et les images solaires de Quentin Dupieux font le plus grand bien. Lâchez prise !" Cependant, Première est davantage sur la réserve : si le média spécialisé est conquis par "les trouvailles à la bêtise réjouissante", il déplore le mécanisme de répétition du réalisateur, qui "finit par s'user et lasser". Mandibules devrait toutefois fonctionner comme un bol d'air frais pour les cinéphiles, en manque de cinéma depuis six mois.

Synopsis - Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec.

Mandibules - sortie cinéma le 19 mai 2021