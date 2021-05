Salué aux Oscars et aux César, le film danois Drunk de Thomas Vinterberg est porté par Mads Mikkelsen est une véritable sensation.

[Mis à jour le 19 mai 2021 à 9h47] Drunk fait partie des films disponibles en salles à la fin de l'année 2020 au moment où le gouvernement français a décidé une seconde fermeture des salles de cinéma. Pour leur réouverture le 19 mai, le film de Thomas Vinterberg revient en salles, cette fois auréolé de deux prix prestigieux supplémentaires. En effet, l'Académie des César lui a décerné le prix du meilleur film étranger, tout comme les Oscars aux Etats-Unis. Notez par ailleurs que le film figure également dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, édition annulée mais qui a tout de même donné son label à un certain nombre de films. Servi par l'excellent Mads Mikkelsen, Drunk est un long-métrage qui met en scène quatre amis professeurs dans un lycée qui décident, sans doute par ennui professionnel, de réaliser une étude scientifique sur l'alcool et la vie sociale. Que se passe-t-il quand on est constamment alcoolisé, et ce même au travail ? C'est la question à laquelle ils décident de répondre à travers un protocole scientifique tout d'abord très balisé. Graduellement, les quatre amis perdent le contrôle et leur idée de test scientifique va bientôt dégénérer.

Synopsis - Martin, Tommy, Peter et Nikolaj, quatre amis enseignants veulent tester une nouvelle théorie d'un professeur norvégien. En maintenant un niveau constant d'alcool, tous croient améliorer sensiblement leur vie personnelle et professionnelle. Afin de respecter cette théorie, ils se mettent à boire pendant leurs heures de travail, ce qui n'est pas sans conséquence. Martin propose d'augmenter la dose. Tous perdent bientôt le contrôle de leur vie professionnelle et sentimentale. Leurs épouses leur demandent de cesser immédiatement cette expérience grotesque et leur hiérarchie est sur le point de les sanctionner...