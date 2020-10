La réaction des distributeurs n'a pas tardé après la mise en place d'un couvre-feu dans les grandes métropoles de France. Peninsula, suite très attendue de Dernier Train pour Busan, est décalé de deux mois.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 12h37] Il fallait s'y attendre, l'annonce d'un couvre-feu dans huit métropoles de France (dont la région île de France, Lyon et Toulouse) change la donne pour les distributeurs de films. En effet, la fermeture des salles de cinéma imposée à 21 heures les empêche de profiter des projections du soir, toujours plus courues que les séances en journée. C'est dans ce contexte que le distributeur ARP Sélection annonce dans un communiqué de presse que Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan de Yeon Sang-ho a été décalée au mois de décembre. Plus précisément au 16 décembre 2020 soit deux mois après sa date de sortie initiale le 21 octobre. Pour rappel, le gouvernement a annoncé que le couvre-feu devrait durer quatre semaines a minima et souhaiterait le prolonger jusqu'au 1er décembre.

Synopsis - Il y a quatre ans, la Corée a été la victime une attaque de zombies meurtrière. Peu d'habitants ont survécu. Jung-seok, un ancien soldat qui a réussi à quitter le pays, doit revenir dans une zone infestée de mort-vivants. Avec son équipe, il découvre contre toute attente des survivants encore saints. Ils sont emprisonnés et sont envoyés dans une arène où ils deviennent les proies des zombies...