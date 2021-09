ANIMAUX FANTASTIQUES. Intitulé "Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore", le troisième film de la franchise a avancé sa date de sortie en 2022.

[Mis à jour le 23 septembre 2021 à 8h23] Les Animaux Fantastiques 3 se précisent. Le compte twitter officiel du film a annoncé mercredi 22 septembre 2021 le titre officiel du troisième volet de la franchise magique ainsi qu'une nouvelle date de sortie. Le prochain spin-off d'Harry Potter portera le titre "Les Animaux Fantastiques : Les secrets de Dumbledore." Le directeur de Poudlard, joué ici par Jude Law, sera très certainement au coeur de cette intrigue, et les fans espèrent d'ores et déjà en apprendre plus sur le passé du grand sorcier, notamment sur sa romance avec Grindelwald (Mads Mikkelsen).

Selon le compte Twitter officiel des Animaux Fantastiques, le film doit sortir le 15 avril 2022 dans le monde, soit plus de trois mois plus tôt que ce qui avait été auparavant annoncé. En France, le compte officiel de Warner Bros n'a pas avancé de nouvelle date de sortie, se contentant d'un sobre "au cinéma en 2022". Pour rappel, Les Animaux Fantastiques 3 a connu de nombreux changements de date de sortie : dans un premier temps, le film était attendu pour 2019, puis 2021. Le dernier épisode de la franchise est sorti en 2018.

#LesAnimauxFantastiques : Les Secrets de Dumbledore, au cinéma en 2022. pic.twitter.com/I5vUGF4m9b — Warner Bros France (@warnerbrosfr) September 22, 2021

Synopsis - Troisième volet du spin-off d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques 3, intitulé "Les Secrets de Dumbledore", suit les aventures de Norbert Dragonneau. L'intrigue doit se dérouler au Brésil, dans les années 1930.

La sortie des Animaux fantastiques 3 a connu des turbulences. Initialement prévu pour une sortie le 20 novembre 2020, la sortie du film est finalement décalée car le film nécessite davantage de préparation et de travail, annonce l'acteur Dan Fogler en interview. Le site Pottermore annonce en avril 2019 que ce troisième épisode devrait finalement sortir en novembre 2021. Mais l'annonce du retrait de Johnny Depp du casting a entraîné un nouveau changement de date de sortie des Animaux Fantastiques 3 en juillet 2022. D'après les dernières annonces partagées sur les réseaux sociaux, Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore devraient sortir le 15 avril 2022. En France, la date précise n'a pas encore été communiquée par Warner Bros.

Où en est le tournage des Animaux fantastiques 3 ?

Si la préparation des Animaux Fantastiques 3 a pris plus de temps et a subi une interruption de six mois en raison de la crise sanitaire mondiale, le tournage a bel et bien débuté en septembre dernier. C'est Eddie Redmayne, l'interprète de Norbert Dragonneau, qui l'a confirmé dans une interview à Cinema Blend. Ce dernier a d'ailleurs décrit les normes sanitaires auxquelles les acteurs doivent désormais se soumettre : "C'est un tout nouveau processus, une toute nouvelle norme. Il faut se tester fréquemment, porter des masques [...] Ce qui est rassurant, c'est que si le processus est différent, on a toujours le sentiment que cette saga fait vibrer et que tout le monde travaille au mieux de sa forme." Les Animaux Fantastiques 3 doit sortir en 2022.

Pour l'heure, l'intrigue des Animaux Fantastiques 3 reste très mystérieuse. Il semblerait d'après plusieurs indices partagés par J.K. Rowling et les acteurs que l'intrigue devrait se dérouler au Brésil, dans les années 1930. Il semble également très probable que Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore (Jude Law) vont travailler de concert pour stopper les manigances de Grindelwald (Mads Mikkelsen, anciennement Johnny Depp) et de Croyance (Ezra Miller).

Interprète de Gellert Grindelwald, le principal antagoniste, dans les deux premiers épisodes des Animaux Fantastiques, Johnny Depp devait initialement figurer au casting du troisième film. Mais la présence u casting de l'acteur accusé de violences envers son ex-femme Amber Heard entache la réputation du studio. A tel point que Warner a envisagé dès avril 2019 de l'écarter pour la suite des Animaux fantastiques. D'après le site Page Six, "des femmes haut placées du studio sont très inquiètes de travailler avec Depp et par le message que cela envoie au public".

Le 6 novembre 2020, l'acteur annonce finalement qu'il abandonne le rôle après que Warner Bros lui ait demandé de se retirer. Cette décision intervient quelques jours après que Johnny Depp ait perdu son procès en diffamation contre le Sun, qui l'avait accusé de "mari violent" envers son ex-épouse Amber Heard. Il est remplacé au casting par Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen va reprendre le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux fantastiques 3. Warner Bros a en effet annoncé que l'acteur danois, vu récemment dans Drunk, va remplacer Johnny Depp après son éviction. Il était d'ailleurs l'un des premiers choix de David Yates, réalisateur du film, lorsqu'il a fallu trouver un remplaçant à l'interprète d'origine. On ne sait pas encore comment le changement d'acteur sera justifié dans le troisième épisode de la saga. Pour rappel, dans le premier épisode, le personnage était joué (secrètement) par Colin Farrell, avant que le personnage de Grindelwald ne dévoile son véritable visage grâce à un sort, celui de Johnny Depp. Peut-être que la production usera du même stratagème pour justifier le changement d'acteur au cours de l'intrigue.

