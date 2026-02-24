"Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore", troisième volet de la franchise, est sorti au cinéma le 13 avril 2022. Avec du changement au casting.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore est le troisième épisode de la franchise imaginée par J.K. Rowling. Ce troisième spin-off est sorti au cinéma en France le 13 avril 2022. Il s'agit du dernier opus, à ce jour, de la saga magique dérivée d'Harry Potter, dans lequel Norbert Dragonneau s'allie à Dumbledore pour affronter Gellert Grindelwald.

Si la franchise a été populaire à son lancement en 2016, elle s'est progressivement érodée au gré des scandales. La production de ce film a été mouvementée, puisque Johnny Depp a été remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald, tandis que le coronavirus a entraîné des retards dans la sortie du film.

Interprète de Gellert Grindelwald dans les deux premiers épisodes des Animaux Fantastiques, Johnny Depp devait initialement figurer au casting du troisième film. Mais la présence au casting de l'acteur accusé de violences envers son ex-femme Amber Heard entache la réputation du film. A tel point que Warner Bros a envisagé dès avril 2019 de l'écarter pour la suite des Animaux fantastiques. D'après le site Page Six, "des femmes haut placées du studio sont très inquiètes de travailler avec Depp et par le message que cela envoie au public". Le 6 novembre 2020, l'acteur annonce finalement qu'il abandonne le rôle après que Warner Bros lui ait demandé de se retirer. Cette décision intervient quelques jours seulement après que Johnny Depp ait perdu son premier procès en diffamation contre le Sun, qui l'avait accusé de "mari violent" envers son ex-épouse Amber Heard. Il est remplacé au casting par Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen reprend le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux fantastiques 3. Warner Bros a en effet annoncé que l'acteur danois, vu récemment dans Drunk, va remplacer Johnny Depp après son éviction. Il était d'ailleurs l'un des premiers choix de David Yates, réalisateur du film, lorsqu'il a fallu trouver un remplaçant à l'interprète d'origine. Pour rappel, dans le premier épisode, le personnage était joué (secrètement) par Colin Farrell, avant que le personnage de Grindelwald ne dévoile son véritable visage grâce à un sort, celui de Johnny Depp.

Synopsis - Albus Dumbledore sollicite l'aide de Norbert Dragonneau et d'une équipe de sorciers et sorcières pour empêcher Gellert Grindelwald de s'emparer du monde des sorciers. Il s'agit du troisième volet du spin-off d'Harry Potter.

Que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Récap

Dans le dernier film des Animaux fantastiques, Gellert Grindelwald, alors joué par Johnny Depp, s'évade de prison, déterminé à poursuivre son but : éragiquer les non-mages, ou moldus. En parallèle, Norbert Dragonneau se voit confier une mission : retrouver Croyance Bellebosse, obscurial aux pouvoirs incontrolables qui a attiré l'intérêt de Grindelwald. Ce dernier réussit toutefois à mettre la main sur le jeune homme et à le rallier à sa cause, avant de lui révéler le secret de ses origines : il fait partie de la famille Dumbledore. Enfin, Jacob refuse d'épouser sa compagne Queenie, les relations entre sorciers et moldus étant interdite, craignant qu'elle ne soit emprisonnée. Blessée, la sorcière se fait manipulée par les sbires de Grindelwald et décide, contre toute attente, de rejoindre la cause du mage noir. Au cours du duel final, Leta Lestrange, fiancée du frère de Norbert, Thésée, est tuée par Grindelwald.

Eddie Redmayne : Norbert Dragonneau

Jude Law : Albus Dumbledore

Mads Mikkelsen : Gellert Grindelwald

Ezra Miller : Croyance Bellebosse

Dan Fogler : Jacob Kowalski

Alison Sudol : Queenie Goldstein

Callum Turner : Thésée Dragonneau

Jessica Williams : Eulalie "Lally" Hicks

William Nadylam : Yusuf Kama

Victoria Yeates : Bunty

Richard Coyle : Alberforth Dumbledore

Poppy Corby-Tuech : Vinda Rosier

Fiona Glascott : Minerva McGonagall

Katherine Waterston : Tina Goldstein

Oliver Masucci : Anton Vogel

Alexander Kuznetsov : Helmut

Les critiques avaient été peu conquises par le précédent épisode des Animaux Fantastiques. L'épisode 3, intitulé Les Secrets de Dumbledore, ne risque pas de rallier la presse à sa cause. Le film cumule en effet un score de 58% de critiques positives sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes. Screen Internationl déplore qu'après trois films, "Les Animaux fantastiques continuent de donner l'impression d'être à peine une note de bas de page du récit initiatique Harry Potter." Pour le Daily Beast, le film "n'est jamais magique", tandis que le Hollywood Reporter juge Les Animaux Fantastiques 3 "pénible, au lieu de créerl'événement".

En France, les médias sont davantage séduits, puisque Le Figaro estime que "David Yates signe un solide divertissement, plein de magie et de rebondissement". Du côté du Parisien, on salue à la fois le "suspense" et les "révélations", mais aussi "les scènes d'action fantastiques, remarquablement servies par des comédiens en grande forme, une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux éblouissants". Première fait cependant partie des déçus, estimant que le film n'arrive pas à "convaincre totalement", estimant que la production "ajoute de la confusion à la confusion".

Les spectateurs de blockbusters sont désormais habitués à patienter jusqu'à la fin du générique d'un film dans l'espoir d'en découvrir une scène post-générique. Pas la peine d'attendre à la fin des Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore : comme c'était le cas pour les films précédents (et plus largement la franchise Harry Potter), aucune scène inédite n'est à voir à la fin du générique.

Lors d'une conférence de presse, le 28 mars 2022, Jude Law et Mads Mikkelsen en ont dit un peu plus sur la manière dont ils ont travaillé la relation entre les deux personnages, que les fans de Harry Potter attendent de découvrir avec impatience. "Pour moi, c'était important de réfléchir à qui était Albus avant de rencontrer Gellert, se souvient Jude Law. J'ai toujours pensé qu'étant Dumbledore, c'est à dire brillant et remarquable dès sa jeunesse, il se sentait très seul. Soudain, il rencontre Gellert, qui est quelqu'un d'aussi brillant que lui, qui est son égal et qui l'inspire. Cette connexion est très puissante, surtout quand on est jeune. Il était important d'avoir en tête qu'ils ont pu passer des moments très spéciaux ensemble. Jusqu'à cet instant terrible, où ils se rendent compte qu'ils ne sont plus en phase et qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, ce qui n'éteint pas l'alchimie qu'il y avait entre eux au départ. Au contraire, ça rend tout plus difficile."

En préparation des Animaux fantastiques 3, Jude Law a beaucoup discuté avec Mads Mikkelsen au sujet de la relation entre leurs deux personnages et leur passé. "L'opinion de Mads différait parfois de la mienne d'ailleurs", ajoute l'acteur britannique. Pour le comédien danois, l'important était de faire en sorte "que ça sonne vrai et réel", malgré l'environnement magique qui entoure leurs personnages. "On voulait vraiment que cette relation soit réaliste et vraie : ce sont de vraies personnes, dans de vrais situations, qui ont vécu une véritable déception l'un et l'autre [...] Parfois, on oubliait même que la magie était présente dans certaines scènes."