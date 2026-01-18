En revenant sur l'histoire vraie de policiers marseillais accusés de corruption, le film avait suscité la controverse lors de sa sortie au cinéma en 2021.

Plus de 2,2 millions de Français sont aller voir Bac Nord lors de sa sortie en 2021. Le film réalisé par Cédric Jimenez revient sur l'histoire vraie d'une brigade anti-criminalité de Marseille accusée de corruption (avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adele Exarchopoulos...) et a connu un joli succès populaire. Cela ne l'a pas empêché d'essuyer une polémique en marge de sa sortie.

S'il a bien été salué pour sa mise en scène et son trio d'acteurs, Bac Nord a été critiqué par certains médias. En cause : la manière dont il représentait les habitants des cités du nord de Marseille, et plus largement la manière dont il dépeint les banlieues. La Croix, qui avait pourtant fait l'éloge de plusieurs aspects du film dans sa critique, a notamment déploré qu'il "montre uniquement les cités comme des zones de non-droit, lieux de tous les dangers" : "Il est bien dommage que son film manque si cruellement d'empathie pour ses habitants, premières victimes des violences qui s'y commettent".

Quand Télérama parle de "malaise", Le Monde constate que "par la tournure dramatique donnée au récit, Jimenez semble ne voir en ces flics ripoux que de bons professionnels victimes de leur hiérarchie. Façon un peu facile, et douteuse, de les réhabiliter."

Lors de la conférence de presse de Bac Nord au Festival de Cannes 2021 (où il était présenté hors-compétition), un journaliste irlandais n'avait pas manqué de souligner que le long-métrage incitait à voter pour l'extrême droite car il offrait une vision empathique des policiers mis en cause tout en présentant les habitants des cités comme des "bêtes". Cette réflexion avait provoqué un fou rire de l'équipe du film : "Je ne pense pas que le film soit là pour dénoncer les zones de non-droit et pour attiser la colère, avait alors répondu le réalisateur Cédric Jimenez. Au contraire. Je raconte la colère parce que j'ai choisi le point de vue des policiers."

Au moment de sa sortie en salles quelques mois plus tard, Bac Nord a récolté les louanges de certaines personnalités de l'extrême droite française, notamment Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Le réalisateur avait alors dénoncé cette "pure récupération politique" tout en rappelant que le film relate "une affaire policière" et non pas la vie dans les cités. Cédric Jimenez s'était ensuite dit "gêné" lorsque le film a été projeté par le syndicat de police Alliance avant une rencontre avec des candidats à l'élection présidentielle de 2022 : "C'est dérangeant, cela m'ennuie beaucoup, parce qu'un film reste une œuvre cinématographique et il ne peut pas devenir un objet politique", avait réagi le réalisateur auprès de France Inter.

Synopsis - En 2012, les quartiers Nord de Marseille atteignent les records de taux de criminalité en France. C'est sur ce terrain qu'intervient la BAC Nord, la brigade anti-criminalité. Face à la pression de la hiérarchie, les membres de l'équipe tentent d'augmenter leurs résultats. Les agents développent leurs propres méthodes, souvent contraires à la déontologie. Dans ce secteur obscur, les frontières entre crimes et exercice du devoir s'avèrent parfois très fines. La brigade n'est pas inquiétée jusqu'au jour où les agents se retrouvent dans la ligne de mire de l'administration judiciaire...