Revenant sur l'histoire vraie de policiers marseillais accusés de corruption, Bac Nord a provoqué la polémique lors de sa sortie au cinéma en 2021.

[Mis à jour le 3 septembre 2023 à 20h32] L'un des films à succès de 2021 est à découvrir ce dimanche sur France 2. Lors de sa sortie il y a deux ans, Bac Nord a réalisé plus de 2,2 millions d'entrées en France sur 18 semaines d'exploitation. Pourtant, le long-métrage qui revient sur l'histoire vraie d'une brigade anti-criminalité de Marseille accusée de corruption n'a pas manqué d'essuyé plusieurs polémiques.

Salué pour sa mise en scène et son trio d'acteur, le long-métrage a notamment été critiqué par certains médias sur la manière dont il représentait les habitants des cités du nord de Marseille et plus largement la manière dont il dépeint les banlieues. La Croix, qui avait salué plusieurs aspect du film dans sa critique, a notamment déploré que le film "montre uniquement les cités comme des zones de non-droit, lieux de tous les dangers" : "Il est bien dommage que son film manque si cruellement d'empathie pour ses habitants, premières victimes des violences qui s'y commettent". Quand Télérama parle de "malaise", Le Monde constate que "par la tournure dramatique donnée au récit, Jimenez semble ne voir en ces flics ripoux que de bons professionnels victime de leur hiérarchie. Façon un peu facile, et douteuse, de les réhabiliter."

Récupération par l'extrême droite

Lors de la conférence de presse du film au Festival de Cannes, un journaliste n'avait pas manqué de dire que le film incitait à voter pour l'extrême droite car il offrait une vision empathique des policiers mis en cause tout en présentant les habitants des cités comme des "bêtes", ce qui avait provoqué un fou rire de l'équipe du film : "Je ne pense pas que le film soit là pour dénoncer les zones de non-droit et pour attiser la colère, avait alors répondu Cédric Jimenez. Au contraire. Je raconte la colère parce que j'ai choisi le point de vue des policiers."

Cependant, au moment de sa sortie en salles, Bac Nord n'a pas manqué de provoqué les louanges de certaines personnalités de l'extrême droite française, notamment Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Le réalisateur avait alors dénoncé cette "pure récupération politique" tout en rappelant que le film relate "une affaire policière" et non pas la vie dans les cités. Cédric Jimenez s'était également dit "gêné" lorsque le film a été projeté par le syndicat de police Alliance avant une rencontre avec des candidats à l'élection présidentielle de 2022 : "C'est dérangeant, cela m'ennuie beaucoup, parce qu'un film reste une œuvre cinématographique et il ne peut pas devenir un objet politique", avait réagi le réalisateur auprès de France Inter.

Synopsis - En 2012, les quartiers Nord de Marseille atteignent les records de taux de criminalité en France. C'est sur ce terrain qu'intervient la BAC Nord, la brigade anti-criminalité. Face à la pression de la hiérarchie, les membres de l'équipe tentent d'augmenter leurs résultats. Les agents développent leurs propres méthodes, souvent contraires à la déontologie. Dans ce secteur obscur, les frontières entre crimes et exercice du devoir s'avèrent parfois très fines. La brigade n'est pas inquiétée jusqu'au jour où les agents se retrouvent dans la ligne de mire de l'administration judiciaire...