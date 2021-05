RAYA ET LE DERNIER DRAGON. En amont de sa sortie sur Disney+, le nouveau film d'animation Raya et le dernier dragon dévoile un premier extrait vidéo.

[Mis à jour le 11 mai 2021 à 10h00] Trois semaines avant son lancement en exclusivité sur Disney++, Raya et le dernier dragon relance sa campagne de promotion avec la diffusion d'un premier extrait en VF à découvrir ci-dessous. On y découvre la rencontre entre Raya et le fameux dernier dragon Sisu, l'une campée par Emilie Rault et l'autre par Géraldine Nakache. Ce nouveau long-métrage d'animation, réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada, met en scène une jeune femme qui part à l'aventure pour retrouver le dernier dragon afin de ramener l'équilibre au royaume légendaire de Kumandra. Notez que le film sortira en exclusivité sur Disney+ en France. Il sera accessible "pour tous les abonnés", sans coût supplémentaire, le 4 juin 2021 sur la plateforme de streaming par abonnement.

Chargement de votre vidéo "Raya et le dernier dragon - Extrait VF"

Disney avait précédemment levé le voile sur une bande-annonce de Raya et le dernier dragon ainsi que sur les stars qui prêteront leur voix aux personnages ainsi que le casting complet des voix françaises du film. C'est Géraldine Nakache qui prête sa voix à Sisu tandis que la chanteuse Anggun campe Virana, une cheffe de clan, et Frédéric Chau joue le rôle du père de Raya. Ci-dessous, la nouvelle bande-annonce de Raya et le dernier dragon ainsi que la fiche casting complète.

Sisu : Géraldine Nakache

Raya : Emilie Rault

Virana : Anggun

Benja : Frédéric Chau

Namaari : Jade Phan-Gia

Tong : Paul Borne

Boun : Aloïs Le Labourier Tiêu

Bébé Noi : Adeline Chétail

Tuk Tuk : Bruno Magne

Dang Hu : Evelyne Granjean

Cheffe de la Queue du Dragon : Déborah Claude

Chef du Dos du Dragon : Stéphane Fourreau

Namaari jeune : Clara Quilichini

Atitâya : Alice Taurand

Chai : Fabrice Trojani

Dang Hai : Eilias Changuel

Wahn : Arnaud Léonard

Au mois d'octobre, Disney avait déjà présenté une affiche et un premier teaser vidéo de Raya et le dernier dragon (à voir ci-dessous). Cette bande-annonce nous permettait de découvrir le personnage de Raya, guerrière agile et furtive que l'on voit se battre pendant une bonne partie de la vidéo. Celle-ci nous renseigne sur sa quête : tenter de trouver le dernier dragon afin de restaurer la paix dans le royaume de Lumandra, où se déroule l'action du film. "Toute ma vie je me suis entraînée pour devenir une gardienne de la gemme de dragon. Mais le monde a changé. Son peuple est divisé. Pour restaurer la paix, je dois trouver le dernier dragon". Notons également l'apparition de Tuk Tuk, le compagnon de Raya, qui risque de faire fondre les spectateurs avec humour et mignonnerie.

Rétablir la paix. Retrouver le dragon. Découvrez la première bande-annonce de Raya et le dernier dragon, dès mars 2021 au cinéma. #DisneyRaya pic.twitter.com/OOO6QjgmPs — Disney (@DisneyFR) October 21, 2020

Synopsis - Il y a bien longtemps, au sein du royaume de Kumandra vivaient hommes et dragons vivaient ensemble. Mais l'harmonie a été brisée par une force maléfique qui a causé la disparition des dragons. Cinq siècles plus tard, une guerrière du nom de Raya cherche à trouver le légendaire dernier dragon dans le but de rétablir l'harmonie à Kumandra, afin que le peuple divisé vive à nouveau en paix.

