EIFFEL FILM. Martin Bourboulon filme Romain Duris en Gustave Eiffel dans le film retraçant la construction du monument parisien. Mais le film Eiffel vaut-il le coup d'oeil ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 10h05] C'est l'histoire de la Dame de fer qui est portée sur grand écran. Le film Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon, revient sur la romance entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès mais surtout sur l'histoire de la construction du monument parisien qui fait le rayonnement de la France à l'international. Au casting du biopic, en salles ce mercredi 13 octobre 2021, on retrouve Romain Duris, Emma Mackey ou encore Pierre Deladonchamps. Mais le paris de raconter la création de la Tour Eiffel au cinéma se révèle-t-il payant ? Gloablement, les critiques semblent globalement conquises par Eiffel. La Croix salue un "beau travail sur la lumière et l'énergie de ses interprètes", tandis que La Voix du Nord vante un film qui "renoue avec un cinéma français ambitieux, populaire et généreux".

De son côté, Le Parisien loue "une grande romance, épique, romanesque", bien que le biopic prenne "quelques libertés avec la réalité connue". Le magazine spécialisé Première est également séduit, saluant un "pari réussi" qui "renoue avec un genre à part entière du cinéma français [...] le film historique en costumes populaire", vantant l'alchimie entre les deux acteurs principaux. Eiffel plonge totalement le spectateur dans le Paris du 19e siècle, bien que Télé Loisirs déplore que l'histoire de la construction de la Dame de Fer passe au second plan. Un avis partagé par Le Figaro : "Eiffel, c'est un peu Titanic sans le Titanic". Les amateurs de grands films historiques et de romances contrariées y trouveront certainement leur compte, mais peut-être que ceux qui cherchent à découvrir toutes les subtilités qui ont amené à la construction de la Tour Eiffel seront déçus par le récit proposé.

Synopsis - Après avoir terminé de travailler sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel se lance dans un nouveau projet pour l'Exposition Universelle de 1889, qui se tient à Paris.