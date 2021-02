LES 3 MOUSQUETAIRES. Le réalisateur Martin Bourboulon va mettre en scène une nouvelle adaptation du classique d'Alexandre Dumas. Découvrez tout ce que l'on sait sur Les trois mousquetaires.

Alors que les salles sont fermées, les studios français préparent déjà "l'après", à savoir la réouverture des cinémas lorsque la crise sanitaire sera terminée. Au micro de RTL, Pathé a annoncé une nouvelle adaptation des Trois mousquetaires, classique romanesque d'Alexandre Dumas en deux volets. Ces deux longs-métrages, réalisés par Martin Bourboulon (Papa ou maman, Eiffel...), sont attendus pour le début de l'année 2023. Il faudra en effet près de sept mois, entre août 2021 et avril 2022, pour boucler le tournage en France de cette grosse production française, qui coûtera près de 60 millions d'euros.

Les trois mousquetaires s'offre surtout un casting français cinq étoiles qui a de quoi faire rêver le septième art hexagonal. Dans le rôle de D'Artagnan, on retrouvera l'un des acteurs les plus en vogue du cinéma français François Civil (Mon Inconnue, Le chant du loup). Les trois mousquetaires du titre ne sont pas en reste, puisque Vincent Cassel jouera Athos, Pio Marmaï Porthos et Romain Duris Aramis. Eva Green prêtera ses traits à Milady, tandis que Louis Garrel sera Louis XIII. Oliver Jackson-Cohen, vu dans The Hauting of Hill House, Bly Manor et The Invisible Man, sera le Duc de Buckingham, tandis que Lyna Khoudry incarnera Constance Bonacieux et Vicky Krieps jouera la Reine Anne d'Autriche. Selon Variety, le nom de l'interprète du cardinal de Richelieu sera prochainement annoncé.

Synopsis - Adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires suit les aventures de d'Artagnan, un heune homme qui rêve d'intégrer le corps des mousquetaires de Louis XIII. Avec Athos, Porthos et Aramis, il s'opposera au cardinal de Richelieu et la mystérieuse Milady de Winter.

Les trois mousquetaires - sortie cinéma début 2023