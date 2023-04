"Les trois mousquetaires : D'Artagnan" est sorti le 5 avril dernier au cinéma. Une seconde partie, intitulée "Milady", est prévue pour la fin de l'année.

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 13h01] Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan est sorti au cinéma le 5 avril 2023. Si le film souffre de la concurrence du film Super Mario Bros, qui a réalisé le meilleur démarrage d'un film d'animation à travers le monde, une suite est déjà prévue au cinéma. Les Trois Mousquetaires : Milady, qui adapte la seconde partie du roman d'Alexandre Dumas, est programmé pour le 13 décembre 2023.

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan est un sacré pari pour le cinéma français. La réalisation de Martin Bourboulon est une superproduction à la française comme en sont rarement faites, avec environ 72 millions de budget consacré aux deux parties. Grand spectacle, casting très connu, scènes d'actions trépidantes, tout est réuni pour ramener les spectateurs dans les salles et, peut-être, créer une nouvelle dynamique dans la production du septième art à la française.

Dans cette première partie des Trois Mousquetaires, on suit le jeune D'Artagnan, prêt à tout pour intégrer le corps des Mousquetaires du roi et la bande d'Athos, Porthos et Aramis. Il se retrouve à devoir déjouer le complot du cardinal de Richelieu et de la mystérieuse Milady de Winter dans une intrigue bien connue des lecteurs, celle des ferrets de la reine. De son côté, la presse française est séduite par cette proposition, puisque la première partie en salle ce mercredi récolte la note de 3,7/5 chez Allociné, sur 36 titres de presse recensés.

Les premiers avis de la presse ont été partagés avant la sortie des Trois Mousquetaires : d'Artagnan. La critique spécialisée semble toute à fait séduite par la proposition de Martin Bourboulon. Pour franceinfo, il s'agit d'un "retour fougueux au cinéma d'un classique avec un casting cinq étoiles", quand Première salue "un pari réussi". Pour CNews, il s'agit d'un "grand spectacle", quand RTL estime que "visuellement et narrativement, le résultat est bluffant". Il s'agit de l'un des films à voir selon Le Monde, quand BFM TV y voit un "film de cape et d'épée moderne aux allures de western".

Pour L'internaute aussi, Les Trois Mousquetaires : d'Artagnan est une véritable réussite : on a été séduit par l'ambition du film qui offre un vrai grand spectacle à la française servi par des interprétations charismatiques de la part d'acteurs, tous convaincants dans ces rôles cultes. Et on a hâte de découvrir la suite, sous-titrée Milady, le 13 décembre prochain.

Notre interview vidéo sur Les trois Mousquetaires

Linternaute a rencontré le réalisateur Martin Bourboulon et les acteurs Louis Garrel (Louis XIII) et Vicky Krieps (la reine Anne d'Autriche) lors de la promotion du film le 21 mars dernier. Ils sont revenus sur leur rapport à l'oeuvre d'Alexandre Dumas, leur préparation, les difficultés liées à un si gros tournage, et les personnages du roi et de la reine dans ce film de cape et d'épée. Notre interview en vidéo ci-dessous.

"Les Trois Mousquetaires : l'interview"

Synopsis - Adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires suit les aventures de d'Artagnan, un jeune homme qui rêve d'intégrer le corps des mousquetaires de Louis XIII. Avec Athos, Porthos et Aramis, il s'opposera au cardinal de Richelieu et à la mystérieuse Milady de Winter.

Au casting des Trois Mousquetaires : d'Artagnan, les cinéphiles reconnaîtront des grands visages du cinéma français. François Civil prête son rôle à l'intrépide d'Artagnan, tandis que Vincent Cassel (Athos), Pio Marmaï (Porthos) et Romain Duris (Aramis) forment les Trois Mousquetaires. Le cardinal de Richelieu est joué par Eric Ruf de la Comédie française, quand Eva Green prête ses traits à la mystérieuse Milady de Winter. Lynda Khoudri est Constance Bonacieux, Louis Garrel le roi Louis XIII, et Vicky Krieps incarne Anne d'Autriche. Ci-dessous, le casting complet des Trois Mousquetaires.

François Civil : D'Artagnan

Vincent Cassel : Athos

Romain Duris : Aramis

Pio Marmaï : Porthos

Eva Green : Milady

Louis Garrel : Louis XIII

Vicky Krieps : la reine Anne d'Autriche

Lyna Khoudri : Constance Bonacieux

Jacob Fortune-Lloyd : le duc de Buckingham

Eric Ruf : Le cardinal de Richelieu

Marc Barbé : le capitaine de Tréville

Patrick Mille : le comte de Chalais

Julien Frison : Gaston de France

Ralph Amoussou : Hannibal

Les Trois Mousquetaires : d'Artagnan est la première partie du diptyque réalisé par Martin Bourboulon. L'oeuvre d'Alexandre Dumas étant particulièrement dense, il a été choisi de l'adapter en deux films. Mais que les spectateurs se rassurent, Les Trois Mousquetaires : Milady ne sort que quelques mois après le premier, et a même été tourné au même moment. Il sera possible de voir cette partie 2 au cinéma le 13 décembre 2023.

Que va-t-il se passer dans la seconde partie des Trois Mousquetaires ? Les lecteurs du roman d'Alexandre Dumas savent que le siège de la Rochelle attendent nos protagonistes dans la suite de leurs aventures et que d'Artagnan part à la recherche de Constance. On en apprendra également plus sur le passé de Milady de Winter (Eva Green). Ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de Dumas devront toutefois attendre la sortie du film en décembre pour découvrir le détail de l'intrigue.

En cas de succès, le diptyque des Trois Mousquetaires pourraient avoir droit à deux suites sous la forme de films. Il s'agirait des adaptations de Vingt ans après et du Vicomte de Bragelonne, deux romans d'Alexandre Dumas qui suit la descendance des enfants des Mousquetaires, et qui aborde la question de l'homme au masque de fer. Pour l'heure, on ne sait pas si ces films sont en projet ni leurs dates de sortie éventuelles.

Deux séries dérivées des Trois Mousquetaires sont également envisagées pour être diffusées sur Disney+. L'une s'intitulerait Milady Origins et reviendrait sur le passé du personnage incarné par Eva Green. La seconde, Black Musketeer, reviendra sur le personnage d'Hannibal, le premier mousquetaire noir. Sur Allociné, un personnage nommé Hannibal est indiqué au casting des Trois Mousquetaires : D'Artagnan et Milady, avec Ralph Amoussou qui l'interprète.

Les Trois Mousquetaires est une superproduction à la française. Grand spectacle, casting de renom, scènes d'action épiques... et budget colossal. Les deux films, D'Artagnan en salles ce mercredi 5 avril, et Milady qui sort le 13 décembre prochain, ont coûté à eux deux près de 72 millions d'euros selon le budget estimé. Le tournage des deux films se déroulant au même moment, difficile de savoir avec précision quel a été le budget de la première partie.